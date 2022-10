Massa anunció un bono para los más pobres, baja en ganancias, precios regulados y cuotas para todos

Sergio Massa hizo declaraciones en Radio Rivadavia, donde además de la suba del piso de ganancias para noviembre, realizó otros anuncios importantes. Uno de ellos tiene que ver con un “Bono social” para los sectores más vulnerables y sostuvo que el día en que se lanzó el Programa de Promoción para exportaciones de soja “quedó definido que iba a haber una parte que se destinaba a los sectores vulnerables”. También confirmó otras medidas de cara a fin de año. Y una más para la clase media: la semana que viene lanzarán un programa de financiación en 30 cuotas fijas, con una reducción a la mitad de las tasa de interés a partir de un acuerdo con bancos, fabricantes y cadenas comerciales que apuntará a productos como televisores de 50, 55 y 58 pulgadas, tecnología 4K, acondicionadores de bajo bajo consumo energético y celulares, entre otros bienes

Los más débiles

“Básicamente vamos a impulsar un refuerzo alimentario para adultos sin ningún ingreso, ni trabajo ni planes ni ninguna asistencia. Aspiramos a asistirlos de acá a fin de año a través de un bono. Se lo está terminando de pulir junto a Anses”, adelantó. Y recordó que cuando se estableció el dólar soja se comprometió a derivar dinero a los más vilnerables: “Este esfuerzo que hace el Estado pagando un mayor precio tiene un correlato social para compensar el problema de la inflación”.

Y para estimular el consumo y contrarrestar las tendencias recesivas dijo que la semana que viene lanzarán un programa de financiación en 30 cuotas fijas, con una reducción a la mitad de las tassa de interés a partir de un acuerdo con bancos, fabricantes y cadenas comerciales que apuntará a productos como televisores de 50, 55 y 58 pulgadas, tecnología 4K, acondicionadores de bajo consumo y celulares, entre otros bienes.

Sobre la inflación del 6,2% en septiembre, Massa dijo que ese número no lo conforma ni le gusta: “tenemos que garantizar que el camino descendente se consolide, las medidas que vamos tomando van de la mano en esa idea”. “La inflación es el peor castigo que puede tener cualquier trabajador y jubilado de la Argentina”, agregó. En ese sentido, aseguró que el congelamiento de precios dictados por la fuerza “no funcionan, no creo en eso como mecanismo”.

Para modificar este fracaso de esta política de precios se reunirá con empresas de consumo masivo. “Creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que representan más del 65% de lo que consumimos los argentinos. Me parece clave sentarnos a la mesa con las empresas y establecer los mecanismos con los que el estado puede darles certidumbres y garantías”.

Al mismo tiempo, señaló que pretende ponerle precio a los artículos de consumo masivo; es un trabajo conjunto de Comercio con las Empresas. involucra a más de 20 empresas de consumo masivo”.

Ganancias

Massa dijo adempas que subirá el mínimo no imponible a partir del 1 de noviembre. En declaraciones radiales, el Ministro de Economía aseguró que “a partir del 1 de noviembre el mínimo no imponible estará por arriba de los $330.000”. “El adelanto de lo que llamamos modificación del mínimo no imponible está decidido. Vamos a estar subiendo el piso del mínimo no imponible a partir del 1 de noviembre. Va a estar arriba de los $330.000 y el objetivo es garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extras o en producto de la paritaria por el Impuesto a las Ganancias”, aseguró en diálogo con Radio Rivadavia.