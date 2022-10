Más de lo mismo: Central empató sin goles con Defensa y acumula 7 partidos sin ganar

El equipo de Carlos Tevez dominó en gran parte del partido, pero le faltó ser más certero en ofensiva y si no fuera por Gaspar Servio, la figura, se hubiera quedado sin nada

No pudo. Mereció algo más, pero sobre el final casi lo pierde. Por esto el punto ante Defensa y Justicia no desentona con lo que pasó en los 90 minutos. Fue empate 0-0, el equipo de Carlos Tevez jugó una discreta primera parte, fue superior en gran parte del complemento, pero si no fuera por Servio ni siquiera habría sumado.

Central dejó pasar una nueva chance para cortar la racha sin alegrías. Acumula 7 partidos sin victorias y la cosecha de unidades (5 de las últimas 21) es muy pobre. El entrenador esta vez se inclinó por un 4-4-2 más tradicional, pero el hecho de poner dos delanteros no hizo que la cosa se modificara.

Un equipo con una anemia ofensiva alarmante y un juego solamente dedicado a lo que pueda hacer Facundo Buonanotte o los laterales cuando se desprenden por las bandas. Muy poco, poquito y ahora se le vienen dos juegos bravísimos fuera del Gigante.

La primera parte fue aburrida. Sin muchas emociones y con un juego de estudio por parte de ambos equipos. Fue Central el que tuvo mejores intenciones de llegar al arco de Unsain, pero no pasó de buenas ideas. Al equipo de Tevez le costó conectarse y no tuvo sociedades en casi toda la etapa.

Buonanotte estuvo solo en la creación, le faltó compañía y cuando la tuvo hubo fallas a la hora de los pases. Uno de los que intentó siempre sorprender fue Damián Martínez, de hecho el primer remate de la tarde fue suyo y luego Véliz tiró por arriba un cabezazo que llegó tras centro del Gitano. Defensa hizo un partido aparte cada vez que le tocó salir desde abajo y esto hizo lento el desarrollo de las acciones.

La más clara del Halcón fue una volea de Colombo que pasó arriba del travesaño de Servio, quien miró sin riesgos como la pelota pegaba en el alambrado. Cuando en el partido no pasaba casi nada Buonanotte recibió por izquierda y tras hacer diagonal hacia el centro vio la soledad que se encontraba Infantino quien remató al gol a diez del final; pero el tanto fue bien invalidado por Lamolina a instancias del VAR por posición prohibida del Buonanotte.

Los minutos finales siguieron con el mismo desarrollo, a Central se lo vio con las mismas buenas intenciones, pese a no poder volver a hilvanar un encuentro entre los suyos, y a Defensa con la misma incapacidad creativa de siempre.

El inicio del complemento tuvo a un Central decidido a ir por la victoria y antes de los cinco Véliz tuvo dos para marcar, pero primero Colombo y luego su mala puntería en un cabezazo hicieron que el resultado no cambiara. Tevez buscó aire fresco ante de los 15 minutos, con los ingresos de Tanlongo y Oviedo, quien marcó 4 goles en el juego de reserva ante los de Varela. Afuera Mac Allister, como cada vez que ingresa Tanlongo, y Candia, de flojo partido.

Después de un rato sin que pasase nada en el partido, Servio desactivó un potente tiro de Fernández, la pelota pegó en el palo y le quedó a Ortíz quien marcó en clara posición adelantada que fue percibida por el asistente Rossetti.

A la media hora de juego los ánimos se vieron alterados cuando Colombo bajó a Véliz y con él en el piso pateó la pelota sobre el cuerpo del delantero y vio la roja. Allí el árbitro también expulsó a Buonanotte y a Fernández, pero luego de ser llamado por el VAR les quitó la roja a ambos.

Después de que el partido estuvo parado 8 minutos las acciones se reanudaron y Unsain sacó por arriba un buen cabezazo de Véliz. Con un hombre de más y empujado por su gente Central fue en busca de la victoria, Tevez le dio semáforo verde a Frías y todo se empezó a jugar en campo de la visita. Sin embargo, Central siguió sin claridad, no pudo hacer pesar el hombre de más, y Defensa, de contra, tuvo la victoria pero Servio lo impidió y se erigió en figura, en especial en un mano a mano final ante Escalante.

El equipo de Tevez acumuló siete partidos sin victorias, cosechó solamente 5 unidades de las últimas 21 que se disputaron. No aprovechó los partidos que tuvo en fila como local y ahora se va a dos excursiones bravas. Un cierre de año para el olvido y eso que todavía quedan 3 estaciones, pero claro está que salvo un cambio rotundo el resultado de los partidos que faltan difícil que modifique el adjetivo de este 2022.