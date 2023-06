Más de 100 mil personas disfrutaron de la fiesta popular por el Día de la Bandera

El cielo regaló, este martes 20 de junio de 2023, los colores precisos para formar una amalgama perfecta en tonos patrios mientras que el sol entibiaba las caras de las primeras personas que iban llegando al predio del parque a la Bandera, frente al Monumento, en la costa central de Rosario. En total, más de 100 mil personas se deleitaron con las múltiples actividades organizadas por la Municipalidad de Rosario para conmemorar el 203° aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano.

A las 8:30 se realizó el acto oficial que encabezó el intendente Pablo Javkin en el mástil mayor junto a otras autoridades municipales y provinciales. Un rato después se escuchaban los «sí, prometo», de niños y niñas en las promesas de lealtad, en un colmado patio cívico.

A esa altura de la mañana, ya había pasado un largo rato desde que comenzaron a encenderse los primeros fuegos del encuentro de asadores a la estaca que hacían eco con la llama votiva. ¡Viva la Patria!, exclamó bien temprano una persona con su vestimenta de gaucho y la réplica no se hizo esperar: ‘Viva’, respondieron quienes estaban con los fuegos, en un solo grito colectivo.

Promediando la mañana, algunos curiosos se acercan con su mate en mano para ver lo que se está gestando: feria de emprendedores de todos los rubros, puestos de venta de torta asada, pastelitos, escenarios múltiples, fogoneros, hornos, entusiasmo, emoción y calidez en cada uno de los encuentros.

Opiniones

Débora se dedica a la elaboración de tortas asadas y pastelitos caseros, de batata y de membrillo. Su stand está ambientando como esas cocinas de antaño con manteles blancos impolutos, calados con historias de abuelas y recetas infalibles. Cuenta que hace más de 13 años que se dedica a esta actividad, que empezó a venir con su mamá cuando apenas era niña y que ahora puede mostrar orgullosa su emprendimiento. Trabaja junto a su hija Bárbara, que se dedica más a los pastelitos mientras ella se ocupa de las tortas asadas a las cuales tapa con un paño para que conserven la humedad y estén calentitas: “Las ventas comenzaron muy bien. La gente aprovecha el fresquito para probar nuestros productos”, comentó Débora.

Patricia es vecina del centro y se detiene en el stand para preguntar los precios de los pastelitos, confiesa que vino especialmente para desayunar en el predio y recorrer tranquila los puestos de gastronomía y ferias: “El 20 de junio es una cita obligada para mí y mi familia. Tenemos el privilegio de vivir en la ciudad de la bandera por eso es una celebración estar acá todos los años”.

Pablo vino de zona sur y eligió un poncho de lana de vicuña para abrigarse ante el frío de la mañana otoñal. “Mi idea es pasar todo el día así que es fundamental estar calentito”, explicó y agregó que quería ver, como todos los años, como se preparaban para el concurso de asado a la estaca.

Primer concurso de empanadas

Este 20 de junio sorprendió a los visitantes un concurso de elaboración artesanal de empanadas, en donde distintas personas que se anotaron para participar mediante una convocatoria abierta de la Municipalidad de Rosario, pudieron mostrar sus dotes culinarias y sumar algún que otro secreto en la elaboración de este producto estrella de la gastronomía argentina.

Vegetarianas y criollas, fritas y al horno, hubo empanadas para todos los gustos. La gente se quedó expectante siguiendo el paso a paso de los y las concursantes y también pudieron probar un poco de la producción.

Un jurado compuesto por Painé Noceti, periodista cultural de la ciudad; Gustavo Martinez, chef de amplia trayectoria y propietario de Hambriento Cocina; y Andrés Bartolini en representación de la Municipalidad de Rosario, fueron las personas encargadas de recorrer cada stand y evaluar las empanadas. Los criterios que se tuvieron en cuenta para llevar al veredicto final fueron: elaboración de la masa, del relleno, repulgue y presentación, entre otros.

Tras una evaluación pareja resultó ganadora en la categoría vegetariana: Cresencia Cabrera, ella es jujeña y hace más de 20 años que se dedica a vender este producto típico, tamales y humitas. Su especialidad son los rellenos de quinoa, que en esta oportunidad, deslumbraron al jurado y al público presente.

“Me anotó mi hija. Me gusta mucho hacer empanadas, es mi segundo trabajo. Lo hago a pedido. Este es mi legado, si bien tiene que ver con mis ancestros ya que soy de Jujuy, estas empanadas tienen mi toque. Siempre que viajo traigo quinoa, quiero que todo el mundo pruebe estos cereales andinos que tienen muchas propiedades nutritivas”, destacó Presencia, que además dijo que tiene como otra especialidad las empanadas de pollo.

María Elizabeth Bustos fue otras de las concursantes en categoría vegetariana que recibió una mención especial por su desempeño.

Las empanadas de carne se lucieron también de la mano de los concursantes resultando ganador de la primera edición, Leonardo Schneidewind. “Siento una emoción increíble, me había anotado para aprender y me llevo un premio muy grande. Mi receta tuvo el cariño que pongo cuando cocino, es mi cable a tierra. Las emociones, lo que fui formando en la vida y la comida es mi forma de llegar a las personas”, dijo con una sonrisa que no le entraba en la cara.

En esta categoría, las menciones especiales fueron para Germán Aguirre y Jorge Matkovich.

La tradición del fuego y la estaca

Un clásico de clásicos en Rosario. No se puede hablar del Día de la Bandera sin hacer un párrafo especial para el encuentro de asadores a la estaca. Un ritual que suma cada vez más inscriptios y que pasa las fronteras, ya que personas llegadas desde otros países se animan a competir y demostrar que un buen asado no conoce límites. En esta oportunidad, Sebastián Quinteros y Piero Urra, de Chile, dijeron presente y compitieron en el espacio montado en un sector del parque a la bandera.

Pasadas las 14, y tras una jornada acompañando el rugir de las brasas, las y los concursantes terminaron sus labores, se alejaron del calor y el humo y escucharon atentamente el veredicto de un jurado compuesto por el chef y actual concejal Marcelo Megna; la concejala Caren Tepp; la chef asadora Cecilia Castagno; la sommelier de carnes Natalia Barrionuevo y los chefs asadores: Ricardo Rodriguez, Lucas Escobar y Alejandro Mansilla. Todos coincidieron en el gran nivel de las personas participantes y la pasión que cada agrupación le pone a su performance.

El primer premio 2023 fue para la agrupación rosarina ‘Entre Fuegos’, de Pablo Mora, Martín Torres y un gran equipo de asadores y colaboradores. El segundo quedó para ‘Los Perez Millanenses’ de Ricardo Escalante, y el tercero para ‘Placeres de Campo’ de Lorena Herrera y Lucas Zapala. Cabe remarcar que los ganadores también obtuvieron el primer premio en 2022.

No solo la cocción fue la protagonista, también se premió a la mejor vestimenta: el galardón recayó en las agrupaciones ‘Locos por el Fuego’ y ‘Los Días de Fuego’; y el mejor stand, que fue para la familia Ciarrochi.

Música y danza

La música acompaña cada gesto. Los movimientos acontecen lentos. Un chico patea una pelota, sus compañeros ríen y agitan los brazos para llevar la delantera y gritar un gol. Una familia está sentada tomando mates mientras en la feria se vende una planta que luego expandirá sus raíces. Las amigas se juntan a esperar su banda favorita, se pasan por whatsapp los horarios y calculan el tiempo con religiosa precisión.

En el escenario de folclore, ubicado a pocos metros del lugar donde se celebra el encuentro de asadores a la estaca, suenan Juan Santiago, Maximiliano Bravo, Juliana Salazar y su grupo Nuevo Resplandor, Soy Malambo, Matías Bordón, Joana, Grupo Origen y Mario Torres y su conjunto.

Una polvareda se levanta con el zapateo de la agrupación folclórica Umbral del Espacio Cultural La Trunca, grupo Lihue Sumaj de los talleres culturales del Distrito Oeste, Agrupación Arreando Sueños, Caro Trebino y directora del Espacio Cultural La Trunca, en el espacio especialmente montado como pista de baile.

«Todavía cantamos, todavía reímos»; corean en el parque nacional a la bandera, frente al escenario central. Ya pasaron Dj Wayra, Kimbara, Hernán Flores Cuarteto y está cerrando Todavía Cantamos.

Luego fue La Rosario Smowing la encargada de se hacer bailar a rosarinas y rosarinos, visitantes y quién sabe, alguna persona extranjera que, de pronto, conoce la forma en que Rosario celebra a la bandera nacional.

Después, sobre el escenario y ante una multitud, Raly Barrionuevo recuerda a su mamá que era docente y le gustaba mucho la canción Aurora, la entona tímidamente mientras va tomando fuerza de amor y la gente aplaude.

La Vanidosa cierra una jornada única, con la gente bailando al ritmo de la cumbia santafesina y al mismo tiempo, en un improvisado patio de baile montado a los pies del escenario, los y las presentes levantan los brazos, bailan y cantan con la esperanza de que la fiesta popular no se termine.