Más de 1.500 personas disfrutaron de una clase masiva de acuagym

El sábado pasado se realizó la tradicional clase masiva y abierta de acuagym en el Polideportivo Balneario del Saladillo, que contó con la presencia del intendente Pablo Javkin, y en la que participaron de más de 1.500 personas que asisten habitualmente a las jornadas de gimnasia en el agua para adultas y adultos mayores de los predios municipales y clubes con convenio.

Además, en el encuentro estuvieron presentes el secretario Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni; el subsecretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Lucas Raspall; de Deporte y Turismo, Adrián Ghiglione; y la subsecretaria de Deporte, María Noel Martino; entre otros.

Los asistentes llegaron temprano desde distintos barrios, al espacio ubicado en avenida del Rosario 400 bis con sus banderas de argentina acompañados por profesores e integrantes de los diversos equipos municipales de Deportes y la Dirección de Adultos y Adultas Mayores. Se ubicaron en las mesas y prepararon sus mates con tortas y galletitas y allí empezaron a probarse los sombreros celestes y blancos para la clase, que se vivió a puro ritmo.

Una de las participantes de la jornada fue Marta, quien –mientras se preparaba para la clase– explicó la importancia de los predios municipales como “espacios para hacer nuevas amistades, aprender unos de otros, y acompañar a quien le hace falta”.

“Tengo 73 años, fui toda mi vida al Parque del Mercado y esto que pasa en el verano en Rosario para nosotros no tiene precio. El trato que nos dan los profes, que son muy amorosos y solidarios. No tengo más que agradecer a todos lo que lo hacen posible”, agregó.

Del mismo modo, Mónica de zona sur, quien forma parte de la colonia municipal del club Peñarol, puso en valor las otras actividades que se brindan durante la temporada. “En el agua la pasamos muy bien y nos divertimos, pero en lo personal disfruto mucho del taller de literatura. Se ha formado un grupo hermoso y eso nos llena de energía, más a nuestra edad”, indicó.

“Nos gusta todo. La pileta, el trato de los profesores, el espacio, la tranquilidad y la diversión. El año que viene vamos a volver”, coincidieron Ana, Olga y Élida, amigas de zona sur.

Otra de las vecinas que concurre al Saladillo es Norma. “Hace seis años que vengo. Estoy chocha porque me cambió la vida. El solo hecho de pensar que durante la semana tengo algo que hacer me siguen dando ganas de vivir. Me encanta el agua y los profes, uno mejor que otro”, aseguró.

Yolanda es de zona sur y hace tres años que tiene asistencia perfecta en el Saladillo. “Nunca vi algo tan lindo como esto. Me pone feliz cómo la Municipalidad de Rosario se ocupa de los adultos mayores. Los felicitamos, desde el intendente hasta los profesores que nos hacen divertir, bailar y hacer diferentes actividades. Me llena de emoción”, concluyó.

En tanto, la directora municipal de Adultas y Adultos Mayores Sonia Mansilla remarcó: “Estamos finalizando el año de verano con todas las colonias a full y este año se sumaron otros, que era el objetivo que nos propusimos. Estamos muy conformes y contentos”.

Mansilla explicó que siguen planificando el año con muchas propuestas, ampliando espacios en los territorios con nuevas actividades y acciones.

“Seguimos trabajando en pos de las y los adultos mayores que nos demanda la realidad cotidiana. Hay que remarcar el trabajo con los predios y las piletas y cómo disfrutan del espacio”. Y amplió “Hay 12 colonias de adultos mayores y en todas se da acuagym, entre otras actividades. Todos los que concurren nos aseguran que es terapéutico. Están todos invitados para que hagamos una ciudad amigable y que estén presentes en las acciones que hace el estado municipal”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Humano y Hábitat Lucas Raspall, expresó: “Es uno de esos puntos en los recorridos de las colonias en el que se cristaliza toda la alegría y el trabajo que se viene haciendo. Son más de mil personas que tienen una energía increíble y lo disfrutan y reconforta”.

Recreación, educación e inclusión

Como todos los años, las colonias de verano municipales colmaron su capacidad, afirmándose como la propuesta recreativa y educativa –para infancias, juventudes, y adultos y adultas mayores– por excelencia de la temporada estival.

Con 10 mil participantes, las colonias ofrecen programas diarios que incluyen deportes, entretenimientos y vida al aire libre que desarrollan bajo dos ejes: actividades pedagógicas incluidas en la educación no formal y aprendizaje de natación.

Además, las propuestas se complementan con otros dispositivos. El caso más vinculante es el programa de natación, ya que año a año se entregan becas para que chicos puedan continuar practicando el deporte en clubes.