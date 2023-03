Más allá de ganar o perder el Oscar, el público acompaña a las nominadas que lideran la taquilla

Este domingo “Argentina, 1985” no se alzó con la preciada estatuilla de Hollywood pero, como ocurrió con las otras ocho producciones nacionales ternadas por la Academia, el público acompañó al film de Santiago Mitre en salas donde cortó más de un millón cien mil tickets

A horas de la finalización de la gala de premiación de la 95° edición de los premios Oscar y la moderada decepción que significó que Argentina, 1985 perdiera frente a la alemana Sin novedad en el frente en la categoría mejor película internacional, el público local había apoyado en la taquilla al film de Santiago Mitre, una aprobación de la que también gozaron las ocho producciones nacionales que compitieron por el mayor galardón del mundo del cine.

Las películas previamente nominadas fueron Relatos salvajes de Damián Szifron (2015), las ganadoras del Oscar El secreto de sus ojos de Juan José Campanella (2010), El hijo de la novia también de Campanella (2002), la coproducción con España Tango, no me dejes nunca del español Carlos Saura (1999), la otra ganadora de la estatuilla, La historia oficial de Luis Puenzo (1986); Camila de María Luisa Bemberg (1985) y La tregua de Sergio Renán (1975).

Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín como Julio Cesar Strassera y Peter Lanzani encarnando a Luis Moreno Ocampo, los fiscales que estuvieron al frente del Juicio a las Juntas luego de la última dictadura cívico-militar, fue vista por 1.116.028 espectadores desde su estreno el 29 de septiembre del año pasado.

Según consignó la consultora especializada Ultracine, en el ranking de las películas que estuvieron nominadas a los Oscar y tuvieron un buen desempeño en las boleterías locales, se ubica en el primer puesto Relatos salvajes de Damián Szifron (2015), que con 39 semanas en cartel y 3.938.419 espectadores, es el film más visto de la historia en Argentina.

En el segundo puesto aparece El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella (2009), que vendió 2.464.634 de entradas durante sus 37 semanas en exhibición; seguida por El hijo de la novia (2001), también de Campanella, cortó 1.695.141 tickets en 40 semanas.

Es decir que el cuarto escalón en cuanto a recaudación local corresponde a Argentina, 1985 con poco más de un millón de personas que siguen asistiendo a las salas en donde todavía se exhibe, además de registrar una alta cantidad de espectadores en la plataforma Amazon.

Estos cuatro primeros puestos corresponde a la cantidad de entradas que recaudó cada una de las películas mencionadas, de acuerdo a datos oficiales.

Sin embargo, de acuerdo a estimaciones no homologadas, la lista corta de las películas nominadas al Oscar tendría modificaciones de acuerdo a datos no oficiales, en donde se estima que La tregua, de Sergio Renán, llevó alrededor de 2.300.000 espectadores.

Le siguen Camila (1985), que superó los dos millones; y La historia oficial, que convocó a 1.700.000 espectadores (890.000 en su estreno y 820.000 en su re-estreno tras ganar el Oscar).

De la coproducción Tango, no me dejes nunca, del español Carlos Saura, no existen cifras de recaudación.