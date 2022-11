Martin Scorsese adaptará al cine una novela argentina, con Jennifer Lawrence como protagonista

Martin Scorsese, reconocido por su trabajo como director de Taxi Driver (1976), Toro salvaje (1980), Buenos muchachos (1990), Casino (1995) y El Irlandés (2019), entre otros éxitos, adquirió los derechos de la Trilogía de la pasión, que comprende las novelas Matate, amor (2012), La débil mental (2014) y Precoz (2016), de la autora argentina Ariana Harwicz, para llevarla a la pantalla grande.

La primera adaptación en llegar al cine será Matate, amor, que contará con la escocesa Lynne Ramsay como directora y tendrá a Jennifer Lawrence como protagonista. “Se lee como Sylvia Plath, especialmente porque se trata de una mujer que sufre de posparto y se vuelve loca. Y Martin Scorsese está produciendo”, destacó la actriz en una entrevista publicada por el diario The New York Times.

La historia estará ambientada en un pueblo rural de Francia y aborda los vínculos familiares. “Todo ocurre en la casa con salida al bosque donde habita un ciervo y una familia, ella + él + el bebé, tres, aunque más bien dos contra una, ella, que los espía con un arma blanca en la mano o con una escopeta en desuso que todavía no ha dicho su última palabra”, reza la sinopsis de este thriller.

Y agrega: “El contacto con lo salvaje de la naturaleza que rodea a la protagonista y de los vecinos a los que acecha, pero también del desbordamiento de su deseo, de su oscura ansia e, incluso, de la pulsión de implorar a su marido: «Matate», se convierten en los elementos nucleares de esta arriesgada, contundente y honesta novela”.

Por su parte, en diálogo con el sitio Infobae, Harwicz reveló que en más de una oportunidad quisieron comprar los derechos de sus novelas pero se negó. “Rechacé varias propuestas de plataformas para hacer series porque achataban; empobrecían e ideologizaban el argumento, como ya sabemos que suelen hacer las plataformas”, explicó. Y contó qué le hizo cambiar de opinión: “En este caso, me pareció que tendría mucha más calidad artística porque lo produce Scorsese, cuya productora eligió el elenco. Además, compraron las tres novelas”.

En el mismo sentido, la escritora precisó que al no escribir en inglés, no formará parte de la escritura del guión. Sin embargo, por contrato, tendrá la posibilidad de acceder al resultado final antes del comienzo del rodaje para objetar aquello que no le resulte conveniente.