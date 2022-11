Aniversario

Martín Fierro: una obra que propone la conjunción de literatura y política

"Al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro, que me ha ayudado en algunos momentos a alejar el fastidio de la vida del hotel, salga a conocer el mundo", anunció hace 150 años José Hernández, de quien el 10 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento