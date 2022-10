Martín Buscaglia vuelve a Rosario junto a su banda para decir: “Basta de música”

El músico uruguayo Martín Buscaglia visitará nuevamente rosario para repasar, con banda completa, su último disco de estudio titulado Basta de Música, un material que reúne canciones inéditas lanzadas en marzo de 2020 por el sello Los Años Luz Discos. El disco estuvo nominado a los Premios Gardel en el rubro mejor álbum canción de autor y resultó ganador del Premio Graffiti (Uruguay) como mejor álbum pop.

“Todo lo que suena fue efectivamente tocado, lo cual incluye efectos, máquinas de ritmos y programaciones”, apuntó el artista a El Ciudadano antes de la presentación del material en marzo de este año. “Los arreglos del disco dan por hecho que en el siglo XXI ya un melómano no necesita escuchar todos los instrumentos que las convenciones indican que deben formar una canción. Se ciñen al concepto de «banco de tres patas» acuñado por Tom Waits. Esto es: «Los bancos se suelen hacer con cuatro patas, pero si con tres ya son firmes y te pueden sostener, dejalo así»”, apuntó el músico que este fin de semana tocará con Los Bochamakers, integrada por Matías Rada, Martín Ibarburu, Mateo Moreno y Herman Klang.

“Aliados para hacer música son todos los elementos que te rodean”, aclaró Buscaglia. “La compu es uno, y la he utilizado con gozo en disco como El evangelio… o Temporada…, pero ahora no tenía ganas. Cómo manera de intentar escabullirse un poco del alud de posibilidades que te embucha cual foie gras este tiempo obeso, me atuve a esta premisa: si un arreglo no está funcionando, pensar en que es lo que le sobra, no en lo que le falta”, explicó.

Y sobre el único invitado del material, el arpista paraguayo Milán Cardozo, contó: “Precisaba un arpa para un par de canciones y estando de gira por Misiones, aproveché para consultarles al respecto a esos dos increíbles músicos que son Los Núñez. Me dijeron: «Podemos contactarte con un arpista joven que toca y entiende rápido todos los géneros, es un virtuoso, ha tocado en festivales de jazz. O sino podemos ver de contactar a Milán, un veterano paraguayo, vive en la selva, tiene 80 años, sólo toca chamamé y se construyó el mismo su arpa». Cualquiera que conozca mi música sabrá que no me fue nada difícil decidirme”, destacó.

Según confeso Buscaglia, Basta de música comenzará una tríada. “Percibo un triángulo formado por los tres discos de la primera década del siglo y otro en los tres discos de la «década en servicio», los dos a dúo y el en vivo, por lo cual todo indica que Basta de música es el vértice de un nuevo triángulo en gestación”, arriesgó.

Consultado sobre por qué eligió el título del material, aclaró: “Jamás cometería el pecado de explicar al dedillo una letra o título, cercenando esa posibilidad al escucha. Cómo decía Oscar Wilde: «Evítame la degradante situación de verme obligado a darte informaciones útiles. El pensamiento es maravilloso, pero la aventura lo es aún más». En cuanto al título, aunque lo que generó fue terrible, siempre es reconfortante volver a comprobar que la música es otra forma de horóscopo”.

Para finalizar la charla, Buscaglia contó que su ejercicio de composición es infinito. “Hay mil maneras de componer y luego de tantos años en la ruta sigo descubriendo y aprendiendo nuevas. No sólo referidas al metro poético con que te manejes, sino también al instrumento, al espacio físico, a la disposición anímica, inclusive las personas que te rodean. Es una disciplina fascinante y, cuando llega a buen puerto, de las más emotivas”.

Para agendar

Martín Buscaglia presentará Basta de música este sábado, a partir de las 20, en el Centro Cultural Güemes (Güemes esquina Ov. Lagos). Entradas a la venta en entradaplay.com