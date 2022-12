Marruecos calienta la previa del duelo ante España: “Queremos que el mundo árabe esté con nosotros”

"África nunca ha ganado el Mundial, ¿por qué no les infundimos este sueño a mis jugadores? Podemos hacerlo, ayúdenos, lucharemos, daremos el doscientos por ciento para allanar el camino a otros equipos africanos", cerró Regragui

El entrenador de Marruecos, Walid Regragui, afirmó este lunes que su selección no tiene “nada que perder” en el cruce de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 el próximo martes a las 12 ante España en el estadio Education City.

“No tenemos nada que perder y saldremos con mentalidad ganadora a jugar el partido que sabemos es muy complicado para nosotros, nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo. España es una de las favoritas a ganar el Mundial, pero lo vamos a intentar. Para nosotros cada partido es una final.”, sentenció Regragi.

El técnico marroquí, que comenzó en el cargo hace solo tres meses, describió al experimentado seleccionado español como un rival difícil: “España tiene el ADN de estas grandes competiciones que no tenemos nosotros. Hace 36 años que no llegamos a esta instancia. Hasta ahora no hubo sorpresas, eso quiere decir que las grandes naciones están ahí. Ahora nos toca a nosotros dar la sorpresa”, declaró en conferencia de prensa.

Además, destacó que Marruecos esta preparado tanto física como mentalmente: “Vamos a saltar al césped con mentalidad ganadora. Vamos a ondear nuestra bandera lo más alto posible. Queremos que

el mundo árabe esté contento y que nos den ese empujón adicional”, sentenció.

Por último, el ex futbolista de Racing de Santender fue autocritico y depositó toda la confianza para pasar de ronda: “África nunca ha ganado el Mundial, ¿por qué no les infundimos este sueño a mis jugadores? Podemos hacerlo, ayúdenos, lucharemos, daremos el doscientos por ciento para allanar el camino a otros equipos africanos”, cerró Regragui.