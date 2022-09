María Victoria Stratta anticipó que hay chances que los comicios en Central puedan darse antes de fin de año

Por Guillermo Ferretti y Quique Genovar

Entre este viernes y el próximo lunes se conocerá el dictamen de Inspección General de Persona Jurídica sobre lo que sucederá con las elecciones en Rosario Central. ¿Habrá comicios antes de fin de año, o pasarán al 2023? La que tomará la decisión es la doctora María Victoria Stratta, titular de IGPJ. La funcionaria, que fue quien dictó la suspensión del acto hace una semana, es la misma que analiza la revisión de la medida.

Tras reunirse este jueves con actores del arco opositor de la política auriazul, la doctora Stratta se comprometió a resolver la situación antes del próximo lunes. Previamente, en diálogo con el programa Sello de Fútbol, que se emite semanalmente por Somos Rosario, la titular de IGPJ anticipó que hay chances concretas de que los comicios en Central puedan darse antes de fin de año. Además, advirtió que está facultada, en caso de que así lo entienda, a dictar fechas para un supuesto nuevo cronograma electoral.

También adelantó que, al menos por ahora, no ve razones para que haya un reempadronamiento de socios en la entidad de Arroyito. Algo que, de darse, provocaría que las elecciones pasen al año próximo.

-¿Cómo califica la reunión que mantuvo el jueves por la mañana con referentes de la oposición de Central?

-Tuvimos una reunión provechosa, que califico de muy buena, en la que escuchamos distintas opiniones. Forma parte de mi función el atender a quiénes quieran charlar conmigo sobre estos temas. Ahora estamos viendo de tomar la mejor resolución posible sobre el tema elecciones. Más allá de las opiniones y las pasiones que despierta un club, nuestra tarea es la de proteger la legalidad de la institución.

-¿Cuándo va a tener la resolución tomada?

-Más allá de los plazos que me da la ley, que son amplios, prometí la mayor celeridad posible. Queremos evitar la incertidumbre y que la respuesta sea pronta. Queremos que se aplique el mismo criterio que se tomó con la primera resolución que dictamos. No queremos que se pierda tiempo y pretendemos que las elecciones sean lo antes posible, siempre en el marco del respeto por la ley y por el estatuto del club. Por eso me comprometí a que el lunes a más tardar esté la resolución.

-Respetando los tiempos que marca el estatuto de Rosario Central para programar un cronograma electoral, ¿puede haber comicios antes de fin de año?

-Sí, creo que sí. Aún en el caso de mantener la postergación creo que los tiempos dan como para hacer las cosas bien y llegar a tener elecciones antes de fin de año. Hay que ver bien el calendario y respetar el estatuto del club con los plazos que se deben cumplir. Pero aún no puedo adelantar nada al respecto.

-¿Existe la chance de que se reanude el cronograma actual y que haya elecciones el próximo 30 de octubre como estaba previsto?

-No hay que descartar nada porque la resolución está recurrida, y cuando esto sucede abre la posibilidad de que quien la dictó la confirme o la revoque. Pero todavía no tomé una decisión al respecto.

-En la revocatoria del fallo que presentó el club por la postergación de las elecciones se habla de un reempadronamiento. ¿Se va a expedir también sobre este pedido de la comisión directiva de Central?

-El tema de reempadronamiento es algo totalmente distinto al que nos está ocupando. Es un tema ajeno a esta situación y, a priori, no veo ninguna razón para un reempadronamiento porque el problema de los padrones no es algo que esté en juego, al menos en este momento. Se supone que el club tendrá los registros adecuados sobre quiénes son sus asociados. Es un tema que tenemos que ver, pero no tenemos ninguna resolución de comisión directiva que haya dispuesto tal cosa. Y, si lo hacen ahora, tenemos que analizar los motivos. Hasta el momento, no vemos razones ni materia para ir por un reempadronamiento.

-Teniendo en cuenta las irregularidades que detectaron en varias actas de reunión de comisión directiva, ¿tienen previsto algún control especial para lo que viene?

-El control se da siempre. La veeduría del proceso ya la habíamos dispuesto antes de que surgieran los inconvenientes que se dieron. Sin dudas se va a controlar que el proceso electoral se ajuste a lo que corresponde según las leyes y el estatuto del club. Vamos a fiscalizar, el control estará presente como siempre.

-Cuando se expida, ¿va a ordenar fecha de elecciones a la dirigencia? ¿O eso no está dentro de sus facultades?

-No lo sé todavía. Pero dentro de mis atribuciones puedo hacerlo.