María Fernanda Callejón dio detalles de su denuncia contra su ex pareja Ricky Diotto

María Fernanda Callejón hizo efectiva su denuncia por violencia de género contra su expareja, Ricky Diotto, ante el juzgado de familia. En Socios del Espectáculo (El trece), revelaron detalles de la causa y el escalofriante testimonio de la ex vedette.

“Los últimos años de matrimonio, Diotto comenzó a maltratarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su propiedad. El 5 de junio del 2022, mientras nuestra hija se encontraba en nuestra habitación, Diotto me llevó a la cocina y empezó a gritarme para que reconociera que él mantenía la casa y pagaba los gastos”, detalló Callejón.

Luego, la situación se agravó y la vehemencia por parte de él fue rotunda. “Sus gritos eran tan fuertes que instintivamente, saqué mi celular y empecé a grabar para mandárselo a mi abogada. Cuando él advirtió que lo estaba grabando, su rostro se desfiguró de la ira. Me tomó fuerte de los brazos para tirarme luego contra la pared. Tanto miedo tuve que salí a la calle en plena noche, me quedé llorando y temblando hasta que me vio una vecina del barrio, me llevó a su casa para tranquilizarme”, agregó.

La mediática expresó que esa misma persona la hizo tomar consciencia sobre, “la situación de violencia que había vivido y que ponía en riesgo la integridad física y psíquica”.

Además, no todo terminó ahí, sino que Callejón expresó que, ni bien abandonó la casa, continuó recibiendo agresiones a su teléfono celular: “Fueron varios mensajes agraviantes en los que hacía exigencias de tipo patrimonial en relación a la futura división de bienes”.

Callejón se separó de Ricky Diotto a mediados de junio del año pasado y, en todo momento, negaron haberlo hecho en malos términos a pesar de versiones que afirmaban que él le había sido infiel. Sin embargo, la actriz contó cómo era su relación y no todo fue color de rosa.

“Hubo terceros en el medio… ¡fui una cornuda pública! Lo enfrenté y me lo desmintió a morir. Eso no fue el detonante, pero ayudó a tomar la decisión. El empujón que me llevó a decir basta”, reveló en Teleshow.

Incluso, explicó cuál fue la razón que la llevó a tomar la decisión de separarse: “Llegó un momento en el que ya no me sentía valorada como mujer, como mamá ni como profesional. Pasé a ser un mueble más de la casa, un adorno. Sentía que mi palabra, mis decisiones, mi economía no pesaban. Me sentí muy subestimada”.

“Yo tomé la decisión y él se enojó. Y mucho. Mucho es mucho, violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo, se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas verbales. De desconocer a la otra persona y ese fue el quiebre”, sentenció.

“Pasé por momentos peligrosos donde sentí que se atentaba contra mi psiquis. Nunca más volvimos a ponernos de acuerdo aunque priorizo a la hija que compartimos. Él es un buen papá, muy presente”, agregó.

Después de esas declaraciones Diotto realizó un descargo en redes sociales en el que si bien expresó estar “completamente sorprendido” con dichas acusaciones, afirmó: “A uno estas cosas no lo entristecen porque sabe quién es, qué hizo y de dónde viene”.

“Les juro que no entiendo qué es lo que está buscando con esto, será una manera de hacer catarsis o no sé pero quiero dejar en claro que soy una persona de bien, toda mi vida fui por la línea del bien, hice las cosas como se debe y no voy a permitir que se hable de mi de esta manera”, agregó.

Y finalizó diciendo: “Quiero mandarle un beso grande a mis amigos, a los que siempre estuvieron al lado mío, a la gente que me quiere y que saben lo que soy capaz de hacer por la gente que quiero, por mis afectos”.