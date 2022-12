María Eugenia Schmuck fue reelegida como Presidenta del Concejo Municipal

En la sesión preparatoria desarrollada este mediodía, jueves 1º de diciembre, fue reelegida, para un cuarto período como presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, de Arriba Rosario, y como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, Lisandro Cavatorta, de Todos Hacemos Rosario, y Alejandro Rosselló, de Unión Pro/Juntos por el Cambio.

Tepp, Irigoitia, Cardozo, Tessandori





Propuso la reelección de la edila Schmuck, la concejala Caren Tepp, de Ciudad Futura, quien dijo que están en el cuerpo “no hace muchísimos pero sí algunos años que estoy acá y he comprobado la capacidad que ha tenido y que demuestra para abordar un Concejo por demás de heterogéneo y plural”.

Aludió a la “representación legislativa que no es la tiempo atrás, sino mucho más diversa, donde sin lugar a dudas no hay mayorías absolutas, sino que cada decisión requiere de la construcción de consensos y de espacios de diálogos sinceros y genuinos”.

Planteó que “la polarización, más de discursos, que están alejados del hacer real de este cuerpo”.

Aludió a los desafíos de la pandemia y mencionó a Schmuck como una “dirigente política, una lideresa que claramente no pertenece a la fuerza política que represento pero que no ha tenido ninguna duda de tener siempre la disposición que su despacho esté de puertas abiertas, que todos los bloques aún los que tenemos visiones y miradas muy distintas podamos sentarnos en una misma mesa y ver qué es lo que tenemos en común”.

Destacó que “ese trabajo de construcción de ordenanzas tiene en gran parte su responsabilidad” y expresó el deseo que “el próximo año también sea de la misma manera, y demostremos, aun siendo un año electoral, que este Concejo deja de lado cualquier tipo de disputa electoral para poder encontrar los puntos en común para las normativas que tanto necesita nuestra ciudad”.





Posteriormente la concejala Julia Eva Irigoitia, de Todos Hacemos Rosario, y en nombre del interbloque que también conforman el Frente de Todos-PJ, Iniciativa Popular y Un Gol para Rosario, expresó el apoyo a la postulación de la edila Schmuck para un nuevo mandato.

Señaló que “si bien hace poquito que nos toca formar parte de este casa y la única experiencia de presidenta es su persona, bregamos para que el año que viene se profundice el diálogo entre los bloques” y reiteró “la predisposición del interbloque de Todos para trabajar en este sentido”.

De igual modo propuso al edil Lisandro Cavatorta para continuar como vicepresidente primero del cuerpo.

A su turno también expresó el apoyo a la postulación por parte del interbloque de Juntos por el Cambio el edil Carlos Cardozo, de Unión Pro/Juntos por el Cambio, y propuso al edil Alejandro Rosselló para la vicepresidencia segunda, de quien destacó su “capacidad de conciliación y de acercar partes”.

En tanto por el bloque Volver a Rosario, el edil Miguel Ángel Tessandori, expresó también el apoyo a la candidatura de la edila Schmuck , y planteó que “el año que termina ha sido tremendamente difícil” para destacar “la recepción de las autoridades del cuerpo, de escucharnos, de abrir las puertas y cambiando la opinión del técnico de la selección nacional de fútbol, Lionel Scaloni, equipo que juega bien, no se cambia”.

Saludo para Fiatti





Por su parte la concejala Susana Rueda, de Rosario Progresista, tras ratificar los elogios para las autoridades del cuerpo, hizo mención al presidente del interbloque del Frente Progresista, Fabrizio Fiatti, de quien destacó su “capacidad negociadora” y envío un “abrazo y fuerza desde acá”, al que siguió un aplauso de todo el cuerpo.

De inmediato y de manera unánime se votó a Schmuck, Cavatorta y Rosselló, tras lo cual la presidenta del Concejo los invitó a acompañarla en el estrado.

De Schmuck





En un breve discurso la presidenta del Concejo la presidenta del Concejo, hizo un resumen de los tres años trascurridos. “Fueron tres años muy difíciles y como representantes de los rosarinos y las rosarinas no estuvimos ajenos y estuvimos ocupados y preocupados de cada uno de los temas”.

“Tuvimos que sufrir una pandemia que fue inédita en los últimos 100 años, la bajante del río más preocupante desde hace décadas, las quemas, ese ecocidio que seguimos sufriendo y que éste Concejo se ha ocupado de participar con la presentación de una causa, en la que estamos trabajando con las concejalas María Luz Ferradas y Jesica Pellegrini, y que decidimos iniciar como cuerpo”, mencionó.

También puntualizó que “en la pandemia veníamos todas y todos a trabajar, cuando en el mundo estaba todo cerrado, tratando de garantizar que no le falte un plato de comida a ningún rosarino y rosarina”.

En tal sentido hizo referencia al trabajo con las organizaciones, entre ellas el Banco de Alimentos Rosario (BAR) y destacó que “se dejaron de lado preconceptos”, para el trabajo con organizaciones empresariales, de la sociedad civil, el Concejo, la Nación, la provincia y el Ejecutivo municipal. “Aprendimos a trabajar juntos en un contexto muy complicado y esa es la única forma de construir”, aseveró la concejala Schmuck.

Destacó posteriormente la importancia del trabajo “codo a codo” y “si hay algo que identifica al Concejo Municipal es que no hay nadie acá que sea indiferente, pero no solo al vecino, sino a lo que le pasa al compañero, a lo que piensa el colega, que representa otro espacio político, que piensa de otra manera”.

También sostuvo que “se han destruido estereotipos respecto al partido del que pertenecemos, se ha construido una forma de trabajar. Hemos aprendido entre todas y todos que nos podemos poner de acuerdo incluso mucho más fácil con el que tenga una forma distinta de pensamiento. Estamos construyendo una nueva forma de construir de pensar la ciudad del futuro. Nosotros hace mucho tiempo que no somos noticia porque no nos gritamos entre nosotros, porque no nos peleamos, porque no disputamos una cámara de televisión o una radio para insultar al otro”.

Estimó que “eso hoy no es noticia, pero estamos construyendo una nueva forma de hacer política. Estamos construyendo una nueva forma de hacer política que identifique a Rosario, de hoy y del futuro. Una Rosario que está dispuesta a partir de su práctica política a superar la grieta, porque hay que acordarse todos los días que los rosarinos y las rosarinas nos eligieron, nos pagan el sueldo y no tenemos derecho ninguno ni ninguna de nosotros a fallarle, Y yo creo que eso es lo que hacemos”.

Marcó que el año anterior, en un año electoral, “y luego de 60 años” se votó el Código de Convivencia” y de igual modo indicó que “somos la primera ciudad del país” que votó una ordenanza contra el lavado de activos.

“Quedan muchas cosas por hacer, tenemos que trabajar mucho más, y se que lo hacemos. Tenemos que construir una ciudad libre de mafias y de violencia” y agradeció que la acompañen dos ediles de diferentes bloques y que la haya propuesto “una compañera de lucha”. “Sabemos que la disputa electoral es una coyuntura, pero lo que nos importa es que sea quien sea el que se siente en el despacho del intendente tiene el respaldo” del cuerpo.

Resaltó también la importancia del “trabajo de todos” para sacar la mayoría de los temas por unanimidad, y reiteró en el final que “no tenemos derecho a fallarle” a los vecinos.

Funcionarios

Posteriormente el vicepresidente segundo, Rosselló, leyó la integración del gabinete, en su totalidad ratificado.

Así continuarán como secretario general Parlamentario, Alejo Molina; como secretario general Administrativo, Mariano Roca; Habilitado, Santiago Asegurado; secretaria de Comunicación, Beatriz Priotti; secretaria de Prensa, Carla Paira; secretario Privado de la presidencia, Germán Scavuzzo; subsecretario general Parlamentario, Germán de las Casas; coordinador Legislativo del Área de la Presidencia, Rodrigo Lioi, y coordinador de Seguridad, Daniel Belgara.

En tanto también fue ratificado como jefe de la Oficina Municipal del Consumidor, Antonio Salinas.