Marcelo D’Alessandro presentó su renuncia al Ministerio de Seguridad y lo reemplaza Eugenio Burzaco

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, presentó hoy su renuncia ante el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, luego de varios meses en uso de licencia producto de la investigación que se inició tras la divulgación de presuntos chats privados que evidenciaban un vínculo con el Poder Judicial.

Así lo indicaron a Noticias Argentinas fuentes del Ejecutivo porteño, quienes precisaron que será reemplazado por Eugenio Burzaco, ex secretario de Seguridad de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri.

“En 2016 asumí un enorme compromiso con la seguridad de la Ciudad. Hoy, después de siete años, le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra“, publicó D’Alessandro en su cuenta de Twitter.

En ese marco, el ahora ex funcionario porteño precisó: “No aflojé ni un solo día y me voy con el orgullo, la satisfacción y la tranquilidad de haber logrado los menores índices delictivos de los últimos 28 años. Convertimos a Buenos Aires en la capital más segura de Latinoamérica”.

“Haber liderado este equipo será siempre un hito de mi carrera y mi vida. Le agradezco a Horacio y a los que me acompañaron en esta difícil tarea, a mi familia, a mi equipo y, en especial, a los policías, bomberos y agentes que todos los días arriesgan su vida para cuidarnos”, subrayó el dirigente del PRO.

Al respecto, D’Alesandro destacó: “Les aseguro que ninguna operación va a borrar la satisfacción personal y profesional de haber enfrentado a los delincuentes para que los vecinos vivan más seguros. Aún queda mucho por hacer y espero que se continúe por el mismo camino”.

Y concluyó: “Sobre el hackeo, ya tenemos los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó. Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la Justicia. Los argentinos merecemos saber la verdad. Esto no va a quedar impune”.

Por su parte, Rodríguez Larreta ratificó la “inocencia” de D’Alessandro y dijo no tener “más que palabras de agradecimiento para todo el trabajo de Marcelo y su equipo en estos años”.

Marcelo lideró durante muchos años el equipo que logró transformar la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires para siempre. https://t.co/P8hQAJfOnA — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 22, 2023

“Confío y confié siempre en su inocencia, su hombría de bien y su compromiso con los porteños y con cada uno de los policías, bomberos y agentes a su cargo”, subrayó el alcalde de la Ciudad en su cuenta de Twitter.

Además, el precandidato presidencial del PRO precisó: “La operación de inteligencia ilegal que viene soportando en su contra le consume tiempo y energía para defenderse. Por eso, decidió dar un paso al costado para abocarse de lleno a dar esa pelea y a proteger a su familia”.

“Marcelo lideró durante muchos años el equipo que logró transformar la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires para siempre. Hoy podemos decir con orgullo que tenemos el índice de delitos más bajo de la historia y que Buenos Aires es la segunda capital más segura de todo el continente”, manifestó.

Por último, Rodríguez Larreta concluyó: “No tengo más que palabras de agradecimiento para todo el trabajo de Marcelo y su equipo en estos años. De acá en adelante, va a ser parte fundamental de los equipos técnicos que están diseñando el plan nacional de seguridad”.