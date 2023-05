Marcelo Corazza podría volver a prisión por la decisión de un juez

Franco Giummarra, Noticias Argentinas

El juez Javier Sánchez Sarmiento rechazó los pedidos de prescripción en la causa que investiga al ex Gran Hermano Marcelo Corazza por “abuso y corrupción de menores”. De este modo, el acusado que está en libertad podría volver a prisión.

“Está imputado por corrupción de menores. El juez no dio lugar a los pedidos de prescripción y nulidad presentados por la defensa”, comunicó el periodista Ángel de Brito en LAM, de América.

Corazza reconoció el 25 de abril pasado que se encuentra “más tranquilo” y “tratando de reinsertarme” tras ser liberado en la causa que interviene el fiscal Patricio Lugones. “Estoy apoyado en familia y amigos, en la gente que me quiere”, señaló en diálogo con Intrusos.

El hombre, que se desempeñaba en la producción de Telefe, quedó en libertad tras 10 días de permanecer en la cárcel. Por otro lado, fue procesado sin prisión preventiva.

La investigación está detrás de una red de trata de personas en la que están involucradas tres individuos que quedaron detenidos después de ser procesados: Francisco Rolando Angelotti, quien oficiaba como una especie de líder en el grupo, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet.

Corazza fue acusado por un suceso ocurrido en 2001, cuando ya era famoso. Entonces, le habría mostrado los genitales a un menor dentro de un auto, en los alrededores de la plaza Miserere, en el que también estaría Angelotti.

“Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando por el peor momento de mi vida. Desconozco a las personas que me nombraron”, había expresado el ganador del reality.

“Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad. No se me ocurriría, por Dios”, reiteró.