Manu Serra y el Planetario despliega obras inéditas del tango moderno en el Complejo Cultural Atlas

Este viernes, el escenario del Complejo Cultural Atlas se repara para esparcir virutas junto al tango moderno que propone Manu Serra y el Planetario, en un concierto que contará con un repertorio joven, arriesgado y con notas relacionadas con el jazz y el rock, entre otros ritmos. Manu Serra y el Planetario promete un concierto con composiciones inéditas, creadas por Serra, en la difícil tarea de innovar y sobrevivir. “Lo único que puedo garantizar es que difícilmente el público haya escuchado algo como lo que vamos a tocar. Si gusta o no eso ya es otro asunto, pero creo que puede interesarle a cualquier oyente de jazz, rock o tango, o simplemente a aquellos amantes de la música que se cansaron de escuchar siempre lo mismo”, adelantó el joven compositor en diálogo con El Ciudadano.

Dentro de la escena tanguera rosarina, la formación se caracteriza por su propuesta novedosa, llamativa, diferente. Se trata de una búsqueda que la hermana con sus pares en la región, frente a las dificultades que deben afrontar a la hora de producir un nuevo material.

Integrada por Julia Martínez Rocca en contrabajo, Julián Cicerchia en guitarra, Guido Gavazza en bandoneón, Antonio Fernández en violín, Alex Reiner en batería y Manuel Martínez Serra en piano, composición y arreglos, la formación es parte de la lista de artistas o agrupaciones emergentes de la ciudad y la región, situación a la que Serra definió como “heroica”, al tiempo que aseguró que no se le ocurrió “una palabra mejor que esa”.

“Las dificultades que hay actualmente para llevar a cabo un proyecto musical son las peores en muchos años, incluso habiendo dejado la pandemia atrás. En contrapartida, siguen apareciendo grupos nuevos, siguen saliendo discos nuevos, siguen produciéndose espectáculos independientes, gestionados casi en su totalidad por los mismos músicos. Es muchísimo tiempo y muchísima plata puesta en un momento donde cuesta llegar a fin de mes. Esto se debe a que uno es músico y no puede dejar de hacer eso que ama, aunque implique poner hasta lo que no tiene”, destacó el creador.

Y agregó: “Tenemos una buena variedad de proyectos y espectáculos musicales, pero lo que no se sabe es que frente a eso no se está retribuyendo correctamente a quienes los generan. Así, por un lado, emociona ver a tantas y tantos colegas que no paran de laburar con pandemia o crisis de por medio, y a la vez preocupa pensar hasta cuándo se va a poder sostener el ambiente con estas condiciones”.

Entre Piazzolla y tangueros ortodoxos

Con raíces piazzolleanas, Manu Serra y el Planetario nutre con su música de sonoridades urbanas actuales para entablar vínculos con el jazz y el rock. Un tango en el que la batería, guitarra eléctrica y recursos como la improvisación se hacen presentes para un vivo singular: sonido tanguero para las nuevas generaciones. El grupo es un proyecto que “surge puntualmente de la necesidad de acercar el género a un sonido parecido al de las grandes bandas de rock” que marcaron a sus integrantes, tal como señaló Serra.

Si bien el tango moderno que interpretan en escena viene del maestro Astor Piazzolla y su inagotable manera “de hacer cosas nuevas y auténticas con el tango, y además viendo que se podía llegar a públicos de todas las edades y de todo el mundo con ello”, según señaló el cantante, también aclaró: “Ninguno de nosotros creció escuchando tango, nuestra relación con el tango se dio ya como músicos o estudiantes de música. A la vez, todos fuimos fanáticos en algún momento de bandas como Zeppelin, Pink Floyd, Metallica, Serú Girán, Invisible y tantas otras. Con lo cual, creo que nuestro oído, y el de todas las generaciones nacidas desde los 90 hasta acá, necesita algo de ese color eléctrico y potente para poder identificarse con una propuesta y sentirla copada. Hay también mucho jazz metido en nuestra música, como otra gran influencia que nos llegó a muchos, y como un gran proveedor de recursos rítmicos y armónicos necesarios. Resumidamente, el tango que hice junto a El Planetario resume todas las cosas que me gustaría escuchar en una propuesta hoy por hoy”.

Claro que así como al mismo Piazzolla lo criticaron tangueros ortodoxos, la formación rosarina no fue la excepción. “No escuché comentarios muy buena onda pero, de todas maneras, era algo esperable. Capaz es hasta un indicador de que vamos bien. No significa que no me preocupe, pero sí me interesa mucho más el comentario que pueda tener de un pibe que nunca escuchó tango”, advirtió Serra.

Si bien el tango siempre fue relacionado con un público mayor, y desde hace décadas hay agrupaciones que buscan llegar con arreglos innovadores a un público más joven, Manu Serra analizó el por qué de esta distancia generacional entre las y los oyentes. “Creo que hay dos o tres factores importantes a tener en cuenta. Primero, que el tango sufrió un quiebre cultural o caída en decadencia entre los años 70 y 80, generado en parte por el contexto del país, ya que durante la dictadura se fomentó la difusión de música extrajera por sobre cualquier otra. Y por la aparición del rock, justamente como «lo nuevo» en todo el mundo. Por ese momento histórico pasó la generación de nuestros padres y madres, que reconocieron al tango como «lo viejo» y que generó el famoso estigma que hoy sigue vigente. En segundo lugar, y de la mano con lo anterior, hoy el tango casi no tiene cabida en las programaciones de radio y televisión, lo cual genera una desigualdad enorme a la hora de intentar llegar a un público masivo y renovado. Y por último, aunque no creo que sea un factor de peso, quizás los músicos de tango no hemos podido generar propuestas que puedan impactar en ese «oído joven». En general, los tangueros renegamos del encuentro con el sonido de la electrónica, el rock y el pop y preferimos conservar el sonido clásico, de violines y bandoneones”, planteó.

Y agregó: “Es un sonido espectacular, hermoso, sin dudas. A la vez, proyectos que se han inclinado por el otro lado como ser Gotan Project o Bajofondo, han tenido muy buenas repercusiones y son asociados a «lo nuevo». Quizás todavía podemos proponer un poco mas de nuestro lado también. Pero, como señalé antes, aunque hagamos el tango más interesante y copado del mundo, si no llega a oídos del público, es lo mismo que nada”.

Debut y trayectoria

Manu Serra y el Planetario debutó en noviembre del año pasado frente a 200 espectadores y desde entonces llevó su tango a escenarios de todo el país, grabando a la par el material discográfico que pronto se dará a conocer.

Por su parte, Manu Serra, de 17 años, lleva en la formación la experiencia como pianista, arreglador y compositor de tango y música popular, del mismo modo que es fundador e integrante del Quinteto La Máquina Invisible, grupo con el cual recibió distintos reconocimientos dentro de la nueva escena del tango joven.

Además, realizó giras por todo el continente, destacándose con participaciones en Colombia, Paraguay y Brasil. En dupla con Guido Gavazza se presentó en el Palacio de la Cancillería Argentina y en sucesivas ediciones del Festival Iguazú en Concierto, entre otros escenarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manu Serra y el Planetario (@msyelplanetario)

Para agendar

Manu Serra y el Planetario se presenta este viernes, desde las 21, en el Complejo Cultural Atlas, de Mitre 645. Las entradas, a 900 pesos, se obtienen en la boletería del teatro o a través del sistema de venta online tickets4lovers.com