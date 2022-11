Inglaterra

Manchester United comunicó de forma oficial la salida de Cristiano Ronaldo

El portugués y el club inglés llegaron a un acuerdo para cortar de manera unilateral el contrato. “Me siento traicionado porque me convirtieron en la oveja negra. No sólo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera”, había declarado CR7 a la cadena Sky Sports hace poco