“Viejo decile a tu hijo que pague o tus dos nietas mueren, así de corta”: apretador resultó pariente

Según la teoría fiscal, desde diciembre un hombre enviaba mensajes intimidantes a un familiar, dueño de una empresa, para que le entregara dinero a cambio de no lastimar a su familia. No dudó en usar el nombre del capo Mono Guille Cantero y fue imputado este viernes por el hecho. Quedó en preventiva

“Pensá cómo pagás porque el Guille Cantero no va a joder con vos, sino anda preparando 5 ataúd; mañana te vuelven a llamar. Uno quiso zafarte que te lastimen, pero (si) por las buenas no entendés, vamos a ver por la mala”. Es uno de los tantos mensajes que recibió el dueño de una empresa familiar dedicada a logística marítima internacional. Los textos llegaron a su whatsapp durante casi cuatro meses con datos puntuales de su familia y fotografías. “Mañana vamos por la plata, los 8 mil dólares o caducamos a todos”, fue otro. La investigación determinó que el autor es un pariente de la víctima que este viernes fue imputado por tentativa de extorsión y quedó preso preventivamente.

Este martes Leonardo P., de 28 años, fue detenido durante un allanamiento que llevó adelante personal de la Dirección de Inteligencia Criminal y Estratégica de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)

El fiscal Pablo Socca, del Equipo de Abordaje de Delitos cometidos con armas de fuego, lo imputó por el hecho. La víctima, el dueño de la firma que se dedica a encomiendas marítimas a través de la vía Argentina-Estados Unidos y tiene su sede en Puerto Norte, sufrió varios meses las extorsiones que incluyeron amenazas de muerte.

El 14 de diciembre comenzó a recibir mensajes de texto vía whatsapp donde le exigían importantes cantidades de dinero en pesos y dólares a cambio de no lastimar a su familia. También le llegaron por Facebook. Los amedrentamientos continuaron durante los meses siguientes.

“Viejo decile a tu hijo que pague o tus dos nietas mueren, así de corta”; “hoy se termina el plazo para tu hijo que cuide a sus hijas y a su mujer, mañana van a saber quien soy yo”, fueron otros de los mensajes recibidos.

En los textos eran mencionados distintos integrantes de su familia, sus domicilios, los bienes que poseían, los automóviles que usaban y cualquier tipo de información que le demostraba que eran conocidos sus movimientos y los del grupo familiar.

También recibió una fotografías del frente de su casa, una de ellas con un texto que decía: “Usted a mi no me conoce, su hijo nos quedó debiendo un dinero importante, y ahora lo queremos cobrar de alguna manera, si en 48 hs

no tenemos respuesta…”.

La víctima denunció el hecho y la investigación derivó en un sospechoso que resultó ser familiar del empresario y fue identificado como Leonardo P., quien fue detenido en su casa de Pasco al 4600 donde se secuestró su celular, 35 chips y dos notas manuscritas cuyo contenido no trascendió.

Este viernes Socca imputó al sospechoso por el delito de tentativa de extorsión. El juez de Héctor Núñez Cartelle tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó la prisión preventiva de Leonardo P. por el plazo de ley.

Drogas

En el marco de la pesquisa también se allanó un departamento en Moreno al 2400, donde se encontró: 367 pastillas violetas similar al éxtasis, una bolsa con trozos rocosos de color amarillo similar al cristal, otra similar al denominado “hongo”, otra que aparente tener cocaína rosa, otra bolsa con numerosas pastillas de distintos colores, lo que presume ser marihuana en dos bolsas y en dos frasco, otro tarro con una sustancia polvorienta blanca, un envase con un líquido negro en su interior y la suma de algo más de 144 mil pesos. En ese lugar fue arrestado Rubén B., quien quedó a disposición de la Justicia federal aunque no quedó vinculado con el caso de la extorsión.