Mañana de fútbol en Arroyo Seco: Russo probó a los suplentes ante Estudiantes de Río Cuarto

Central disputó la última jornada de partidos de preparación previa al debut por en el torneo local. El Canalla se midió en el predio de Arroyo Seco ante Estudiantes de Río Cuarto y Miguel Ángel Russo decidió darles rodaje a aquellos futbolistas que sumaron menos minutos en la gira por Chile. De esta manera, la gran mayoría de los que se perfilan para estar el viernes ante Argentinos, por la primera fecha, no participaron de los juegos ante el equipo de la provincia de Córdoba.

Fueron dos encuentros de 70 minutos cada uno y ambos terminaron igualados: el primero de ellos fue 1-1 y el segundo 3-3. El gol canalla en el primer partido lo marcó Luciano Ferreyra; mientras que los goleadores del segundo fueron Ramiro Peralta, Fabricio Oviedo y Leandro Iglesias.

La jornada casi se suspende por la intensa cantidad de agua que cayó en la tarde del viernes y en la madrugada del sábado, pero como una de las canchas auxiliares (la 2) drenó de muy buena manera, al final se pudieron disputar ambos encuentros. La idea de Russo fue que la mayoría de los posibles titulares para el debut no corriesen ningún tipo de riesgo y es por eso que optó por conformar el primer equipo sin la presencia de estos. Así el técnico le dio minutos a los que no habían sumado mucho tiempo en Chile para que todos llegasen en igualdad de condiciones, al menos en ritmo futbolístico, a la última semana previa al debut.

De la jornada, que se desarrolló a puerta cerrada incluso para la prensa, se destacó la presencia del ex Independiente Lucas Rodríguez quien integró el primer equipo. El lateral tiene chances de ser de la partida en el once que iniciará el campeonato.

Los once del primer partido fueron: Jorge Broun; Ismael Cortez, Kevin Silva, Fernando Rodríguez, Lucas Rodríguez; Lautaro Giaccone, Agustín Toledo, Walter Montoya, Ferreyra; Luca Martínez y Octavio Bianchi. Luego ingresaron: Oviedo, Franceso Lo Celso y Lucas Amud por Bianchi, Toledo y Lucas Rodríguez, respectivamente.

Los que jugaron el segundo partido, fueron: Valentino Quintero; Mateo González, Santiago Contreras Guido Birse, Amud; Gaspar Duarte, Peralta, Lo Celso, Rodrigo Mosqueda; Iglesias; y Oviedo. Luego ingresaron: Agustín Módica y Tomás Ramírez por Oviedo y Lo Celso, respectivamente.

Las autoridades que impartieron justicia en los partidos fueron: César Gobbo, Adrián Ramírez y Gerardo Tata.

El plantel canalla gozará del domingo de descanso y el lunes comenzará la semana que finalizará con el debut en el torneo local, en el Gigante, ante el Bicho a partir de las 19:15.

Relacionado