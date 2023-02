Madre reclama por el crimen de su hijo: a 3 años del homicidio de Jonathan Plantes no hay detenidos

Jonathan Plantes tenía 20 años. Fue asesinado cuando volvía de su trabajo: estaba con su padre Edgardo y fue baleado en barrio La Granada. Ambos fueron asesinados en el ataque. Su madre Rosa emprendió una lucha en soledad en reclamo de justicia para su hijo. El caso no tiene detenidos, aunque la mujer apunta contra Luciano “Lucho” Cantero, hijo del célebre Pájaro, quien está detenido por asociación ilícita.

Rosa contó que su hijo no se metía con nadie, trabajada y de noche iba a la escuela, quería obtener el título secundario para acceder a una mejor fuente de trabajo. Vivían juntos, lo crió sola desde sus primeros años de edad y se hicieron muy compañeros, es su único hijo.

Jonathan estaba construyendo una casa para ambos en el terreno que tenían en el barrio de la zona sur de la ciudad, territorio con una presencia histórica del clan Cantero.

El 29 de febrero del 2020, poco antes de decretarse la pandemia Jonathan fue sorprendido junto a su padre Edgardo en pasaje 516 y 509, los balearon con un arma de grueso calibre. Una de las versiones dice que el menor de las victimas fue herido en un primer momento y su papá fue baleado cuando intentó auxiliarlo.

A ambos le quitaron la vida en el ataque. Hasta el momento no hay detenidos. Rosa reclama justicia por su hijo: “Me destrozaron la vida, estoy muy triste y no puedo seguir el día a día sin mi único hijo”. Contó que tras asesinarlo le robaron la moto y el celular, objetos que nunca aparecieron.

Rosa perdió a su hijo, el terreno y la construcción que el muchacho estaba haciendo para que vivieran un poco mejor. Se tuvo que ir del barrio y hoy también reclama por ese lugar que estaba pagando. Si bien hay un nombre que resuena como posible autor no se reflejó hasta el momento en la investigación. Rosa contó que el fiscal Patricio Saldutti la atendió una sola vez y esperaban el cotejo de un arma calibre 9 milímetros para ver si tenía vinculación con el caso, según una versión.

Contó que hubo testigos del hecho pero al momento de declarar no dijeron lo que vieron y leyó esta reacción como complicidad, aseguró.

Plantes padre alcanzó a declarar antes de morir que el autor de los disparos fue Lucho Cantero, dijo la mujer. “Mi hijo no se metía con nadie, era un chico muy trabajador. Lo mató Lucho Cantero, que cayó preso pero por otra causa, no por el homicidio de mi hijo”, dijo.

“Mi hijo no se metía con nadie. Trabajaba y a la noche iba a la secundaria. Me decía: «Estoy muy cansado» e igual iba a trabajar y a la escuela”. Contó que era un chico responsable y además de su trabajo en una librería no escatimaba en salir con un carrito a recolectar objetos para reciclar y hacer un peso más.

Rosa dijo que el crimen de su hijo le destrozó la vida. Reclamó que se termine lo que está pasando: “Hay muchos pibes asesinados. Le pedí a la gente que me apoye y me ignoran. Hace tres años que vengo luchando sola, la vida de mi hijo no me la devuelve nadie, nadie me llamó y me preguntó si necesitaba algo”. Y agregó: “He ido a todos lados y nadie me escucha”

“Como mamá siempre lo espero pero a mi hijo no me lo devuelve nadie”.

La manifestación está convocada para el próximo 1° de marzo a las 18 en el Centro de Justicia Penal. Rosa además espera poder tener un contacto con el fiscal de la causa ya no pudo volver a comunicarse con él, relató.