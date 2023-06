Macri estuvo en Santa Fe para acompañar a Losada y pedir calma en la virulenta interna opositora

El ex presidente viajó este jueves a la ciudad del departamento General López. Formalmente, presentó un libro, pero elogió a la precandidata a gobernadora. Sin embargo, reclamó que el día después de las Paso todos trabajen juntos. La periodista había asegurado lo contrario respecto a Pullaro

Con la excusa de la presentación de un libro en Venado Tuerto, el ex presidente Mauricio Macri se llegó este jueves a Santa Fe para respaldar, aunque con un pedido, a la precandidata a gobernadora por la lista Es con Vos, Carolina Losada, que enfrenta en la interna a Maximiliano Pullaro. El reclamo del empresario, al calor de la virulencia que escala en la campaña de la Paso opositora, fue de bajar los decibeles y competir “con altura”.

“Todos saben, Santa Fe y a nivel nacional, que el día después (de la interna) hay que trabajar y creo que todos van a llevarla de esa manera a tener una competencia con altura”, lanzó Macri en Venado Tuerto. Fue luego de desgranar elogios a Losada, pero también sonó a reproche hacia la periodista, que horas antes había explicitado un camino en el sentido contrario: “No voy a estar con Pullaro después de las Paso porque tengo diferencias éticas y morales”, tensó durante una entrevista que publicó el mismo día el diario La Nación.

En el marco de una interna cambiemista local que se alinea con la nacional, Losada había recibido este lunes en Rosario otra muestra de apoyo de sus mentores, con la visita de la precandidata presidencial Patricia Bullrich, quien además hizo circular un video donde alienta a la santafesina en términos futbolísticos. La estadía de la ex ministra de Seguridad incluyó una recorrida con el intendente radical Pablo Javkin, adscripto al mismo espacio en la enrevesada puja interna de “Unidos para cambiar Santa Fe”.

“¿Vos sabés, Caro, que vas a tener que ser una heroína para Santa Fe?… ¿Sos consciente de lo que vas a hacer para Santa Fe?, ¿Segura? Bueno, jugátela toda”, se escucha en el video en el que Bullrich arenga maternalmente a Losada. El respaldo del ala “halcón” de Juntos por el Cambio se repitió tres días después, con Macri, en la ciudad más poblada del departamento General López, precisamente una de las bases territoriales del competidor radical Pullaro. “Carolina me transmite salud mental, compromiso, tranquilidad, una persona que quiere dar y va a estar abierta a que los santafesinos la ayuden a gobernar la provincia que está en jaque por el narcotráfico. Me genera confianza”, la ensalzó el ex mandatario tras presentar su libro “Para qué”.

La nacionalización de las Paso opositoras santafesinas se completa con el respaldo a Pullaro del Jefe de Gobierno porteño y contrincante de Bullrich en la carrera presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, quien este viernes tenía prevista una recorrida por el norte santafesino, con eje en Reconquista, junto al precandidato a gobernador que apadrina.