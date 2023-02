Mac Allister y Véliz, las figuras de Central en un partido que costó más de lo esperado

Servio 6. Nada que hacer en el gol de Guzmán. Se lució ante un remate de Spörle para evitar el 2-1.

Martínez 5. Guzmán lo dejó en el piso en el gol. Cuando pensó le dio buen destino a la pelota. No pudo aprovechar los espacios que tuvo en el complemento.

Mallo 6. Firme de arriba. Voz de mando. El más retrasado de la defensa. Por arriba todo bien. Se le complicó cada vez que salió lejos de la “cueva”.

Quintana 5. Cuando la pelota fue por arriba ganó casi siempre, sacó mucho. Cuando el balón fue al ras del piso quedó expuesto por su lentitud. Salió por un golpe.

Rodríguez 4. Un remate desde lejos que se fue cerca del ángulo izquierdo. Hacia adelante mostró cosas interesantes, hacia atrás volvió a demostrar que le cuesta en la marca. Se hizo expulsar innecesariamente.

Infantino 5. Muy intermitente. Así y todo tuvo una clarísima cuando el partido estaba 0-1, pero le faltó cuando el equipo tuvo dos hombres demás.

Ortíz 5. El más adelantado del doble cinco. Siempre intentó presionar arriba. Quedó limitado otra vez con una amarilla evitable.

Mac Allister 7. Terminó de buena manera, con el gol, la mejor jugada colectiva de Central del primer tiempo. Intentó siempre adueñarse de la pelota en la mitad de la cancha.

Malcorra 6. Gran jugada con pared incluida con Mac Allister, en el gol de este último para marcar el empate. Siempre buscó jugar, a veces le faltaron socios. Y se cansó.

Candia 5. Alternó buenas y malas. Por momentos se notó que le falta más entendimiento con Véliz. No pudo imponerse en el área.

Véliz 7. Marcó presencia en el área rival. Hizo expulsar a Pombo. Ganó varias veces por arriba y en una llegó el gol del triunfo.

J. C. Komar 6. Sólido. El defensor ingresó para jugar el complemento y no tuvo problemas. Arsenal, con 9, no lo inquietó nunca.

Montoya 6. Se adueñó de la pelota. Interpretó cómo jugar con supremacía numérica. Mientras busca sumar minutos para encontrar su mejor forma física, el volante le dio lo que el equipo necesitaba.

F. Lo Celso. Entró en un momento donde el equipo se cuidó más.

A. Rodríguez. La expulsión del Coyote obligó a Russo a ponerlo para rearmar la defensa y no descuidarse.

Bianchi. Pocos minutos para hacer algo.