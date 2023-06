Luis Ventura, con los tapones de punta contra Rial: “Si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver”

Está claro que la amistad (y la otrora sociedad mediática) entre los periodistas Luis Ventura y Jorge Rial (por estas horas en Europa, aparentemente de paseo y por negocios), no pasa por uno de sus mejores momentos.

Morena Rial, la hija mayor del conductor de Argenzuela comenzó a ir de visita a algunos programas de televisión para hablar de su difícil infancia en su casa adoptiva junto a Silvia D’Auro y Jorge Rial. En sus declaraciones, la joven de 24 años habló del maltrato y contó algunos episodios que aún recuerda con mucho dolor.

Lejos de responderle, D’Auro se encuentra viviendo en Punta del Este, mientras que Rial optó por viajar a España junto a su novia, la también periodista y escritora María del Mar Ramón, e intentar recuperarse del infarto que sufrió en Colombia y que lo tuvo al borde de la muerte.

Si bien su hija viajó a Colombia cuando se enteró de la noticia, después se pelearon y comenzó la recorrida de Morena por la televisión (entre otros programas por LAM y A la tarde, ambos de América, la señal donde su padre hizo <Intrusos< por veinte años), con el aval de Luis Ventura, quien trabajó durante muchos años con Jorge Rial (en gráfica y televisión) y mantuvo una amistad durante mucho tiempo, aunque ahora se encuentran enfrentados.

“No hables nunca más con Ventura, bloquealo. No quiero más contacto con esa mierda de persona”, le habría escrito Rial a su hija al escuchar que Ventura se refería a su episodio de salud como “el show del infarto”.

Pero a Ventura no le cayó nada bien escuchar ese mensaje y comenzó a lanzar acusaciones desde el referido programa <A la tarde<, que conduce a Karina Mazzocco, y que recibió en varias oportunidades a Morena para escuchar su palabra. “Esa mierda de persona que salvó a tu hija de un suicidio cuando su papá no atendía el teléfono. Apareció tres horas después haciendo declaraciones. Te olvidaste de esa”, comenzó el periodista.

Y siguió con acusaciones aún más duras: “Porque nos olvidamos del cuchillazo en los riñones, allá en el Polo, nos olvidamos cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a Fort en la cabeza, no hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo. Lo que vos quieras, con testigos y en Tribunales, fecha, hora… Y si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver”.

“Ojo, no sería la primera vez. Que hable de las reuniones con Lázaro Báez en la casa y las sociedades que vinieron después. Si me pasa algo, hay gente que tiene mucha información. Vayan a la gomería a ver cuántos bulones me aflojaron la semana pasada. Pregúntenle si le tajearon la goma a Morena. Por supuesto, no sé quién fue. No escarben mucho porque termina en el club Independiente, que hay mucha gente metida ahí. Listo”, concluyó Ventura, dejando abiertas varias acusaciones contra su ex amigo y compañero de ruta. Acto seguido se tomó su café y dejó de hablar, pero Mazzocco finalizó el tema con una expresión de miedo: “Ay, me da terror”.