Luis Miguel confirmó su regreso a la Argentina

En el día de su cumpleaños el Sol de México confirmó su llegada al país, con conciertos en Buenos Aires, y en el marco de su Tour 2023. El periplo lo llevará luego a Chile, Estados Unidos y México. Aun no están confirmados los espacios

En el día de su cumpleaños y cuando las redes sociales se inundaban con saludos y recuerdos, Luis Miguel confirmó en su cuenta oficial de Twitter su regreso a la Argentina. Lo hizo a través de un video con la cortina el clásico “Amor, amor, amor”. Por ahora, su paso por el país, más específicamente por Buenos Aires, será los días 3, 4 y 6 de agosto en el marco de su Tour 2023 y como apertura de una gira que luego lo llevará a Chile, Estados Unidos y México.

Aunque aún no se sabe en qué espacios se estará presentando y a partir de cuándo se venderán las entradas el posteo no tardó en llenarse de visualizaciones, likes y comentarios que suman más de tres mil entre festejos y pedidos de temas como los infaltables “La incondicional” y “Hasta que me olvides”.