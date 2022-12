Luego de la amenaza a Messi por la polémica de la camiseta, Canelo felicitó a la Selección

Después de la “pelea” entre Canelo, Messi y el Kun Agüero las aguas parecen haberse calmado cuando el boxeador mexicano utilizó nuevamente sus redes sociales pero esta vez para felicitar a la Argentina por el título mundial.

“Muchas felicidades Argentina, se lo merecían”, expresó Canelo en Twitter, mismo lugar donde comenzaron los entredichos entre el boxeador y el ex jugador del equipo nacional.

“Muchas gracias, Canelo. Lo pasado, pisado. Borrón y cuenta nueva”, le respondió el Kun a Canelo, dando por finalizado la pelea que había dado vuelta al mundo durante la primera fase del Mundial.

Después del partido contra México, el boxeador se mostró molesto y enojado con el capitán de la Selección tras la viralización de un video donde muchos señalan que Messi pateó la camiseta mexicana después de la victoria.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, fue el primero de los tuits que publicó el boxeador en su red social y después escribió a modo de amenaza: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

Esta demostración de enojo generó que varios compañeros de Messi, y gran parte del mundo, reaccionaran en contra. Allí el Kun no dudó en responderle: “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”.

Después de las idas y vueltas Canelo salió a pedir disculpas y hasta el mismo 10 salió aclarar la situación minimizándola: “Fue todo un mal entendido”. Después de la pelea, ambos protagonistas decidieron dar por finalizado el “round” y empezar de cero.