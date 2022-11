Lourdes de Bandana mostró su cara notablemente golpeada y expresó: “El amor no duele”

A través de sus redes sociales, la popular cantante, referente del exitoso grupo pop, describió los violentos episodios que vivió con su ex pareja con un video en su cuenta oficial de Instagram que es tendencia en las últimas horas. Habla, además, de consumos y fotos sin su consentimiento

La popular cantante Lourdes, referente del recordado grupo pop Bandana, publicó este sábado un impactante video en sus redes sociales donde se puede ver su cara golpeada, con una serie de moretones, para denunciar a su ex pareja por violencia de género. Además de mostrar el rostro con varios golpes, la cantante detalló los terribles momentos que vivió con su ex novio.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Lourdes en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Además de los golpes, la artista detalló otros abusos que sufrió en el pasado: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque «me emborrachaba». Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

En diálogo con A la tarde (América), este viernes, la madre de Lourdes comentó que se trataba de una relación muy violenta y compleja: “Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”.

“Me dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla”, explicó Mabel, que además es médica, durante la entrevista con el ciclo televisivo que conduce Karina Mazzocco.

Poco después de esa extensa nota, apareció en el piso del mismo programa el supuesto violento, de nombre Leandro, quien estaría vinculado con la política, que de manera taxativa desestimó las acusaciones y aseguró no haber visto a la cantante en los últimos días, y que la relación entre ambos estaría terminada hace tiempo, convirtiendo a la denuncia en una especie de culebrón de la tarde.