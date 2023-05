Losada criticó a Pullaro: ¿Alguien va a votar a quien fracasó en seguridad?

La precandidata a gobernadora, Carolina Losada dijo que "la mejor prueba de que el ex ministro de Seguridad fracasó es el que le siguió, Perotti, llegó al poder prometiendo paz y orden. Si el que llega al poder promete eso es porque ya había narcotráfico"

La interna en Unidos para Cambiar Santa Fe empezó a recalentarse a poco menos de dos meses de las Paso. Es que la precandidata a gobernadora, Carolina Losada, salió al cruce de Maximiliano Pullaro y también aprovechó para criticar al gobernador Omar Perotti.

Durante una entrevista con Radio Mitre Santa Fe, Losada expresó: “Pullaro fracasó. ¿Alguien va a votar a alguien que fracasó en seguridad? Y mejor prueba de que Pullaro fracasó es el que siguió a Pullaro, Perotti, llegó al poder prometiendo paz y orden. Si el que llega al poder prometiendo eso es porque ya había narcotráfico”. En ese sentido aseguró que “Lifschitz, habiendo hecho un buen gobierno, perdió las elecciones por Pullaro. Estos son un desastre pero lo anterior fue malísimo”.

Más adelante, la precandidata continuó con las críticas al ex ministro de Seguridad. “Pullaro dice que va a ir armado a hacer campaña. ¿Cuál es el ejemplo que queremos dar a la gente? ¿Qué salgamos armado? ¿Queremos pacificar a la gente o que esto sea ojo por ojo, diente por diente?”.

Con referencia a la reunión convocada por Omar Perotti para tratar el tema de la seguridad, Losada contó que habló “con Celia Arena, hay un buen trato y buena onda. No sabemos aún la formalidad del encuentro más allá de la voluntad. Este gobierno ya no tiene tiempo de hacer algo por la seguridad y tampoco quiso hacerlo porque no ha habido decisión política. ¿Por qué recién ahora se acuerdan de esta situación?”.

Finalmente dijo que su sueño “es que los santafesinos volvamos a tener libertad. Es una palabra simple pero hoy no somos libres por la inseguridad principalmente, y muchas razones más” y afirmó que “nos acostumbraron a vivir muy mal”.