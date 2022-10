Los Yaguaretés y Los Pumas 7 ya están instalados en Asunción a la espera del debut en los Odesur

Arribarán a Paraguay los seleccionados argentinos de juego reducido que disputarán los Odesur desde el próximo viernes 7 y también sábado 8 y domingo 9. En el combinado masculino hay presencia rosarina: Tomás Lizazú (Old Resian) y Franco Giudice (GER). Los partidos se podrán ver por TyC Sports

Tomás Lizazú y Franco Giudice, en los extremos, junto al salteño Benjamín Elizalde (centro), durante una práctica de Pumas Seven. Crédito: Prensa UAR

Tomás Lizazú y Franco Giudice, en los extremos, junto al salteño Benjamín Elizalde (centro), durante una práctica de Pumas Seven. Crédito: Prensa UAR

Se aproxima el final de la cuenta regresiva para el estreno del rugby en los XII Juegos Suramericanos de Asunción 2022 (también conocidos como los Juegos Odesur), y Argentina competirá con sus dos planteles: Los Pumas 7 y Las Yaguaretés.

La competencia de esta disciplina se efectuará en tres jornadas consecutivas: 7, 8 y 9 de octubre, en el Estadio Héroes de Curupayty, que tiene césped sintético y está ubicado dentro del Parque Olímpico Paraguayo en Asunción. En el seleccionado masculino hay presencia rosarina: Franco Giudice (GER) y Tomás Lizazú (Old Resian).

Ayer por la mañana ambos seleccionados partieron rumbo a Asunción, pero antes del viaje se entrenaron en Casa Pumas. Para recordar la última participación de ambos seleccionados en los Suramericanos, hay que remontarse a Cochabamba 2018, donde Las Yaguaretés conquistaron la medalla de Plata, mientras que Los Pumas 7 se alzaron con la medalla de bronce.

En el plantel de Los Pumas 7 hubo dos cambios: Alejo Lavayén (desgarro del sóleo derecho) y Juan Cruz Pérez Rachel (con una infección) no podrán participar, y en sus lugares fueron convocados Santiago Vera Feld y el mendocino Rodrigo Isgró.

El entrenador del equipo para los Juegos será el tucumano Leonardo Gravano, mientras que Marcos Moneta será el capitán y, antes de la prueba, comentó cómo se encuentra el seleccionado para esta competencia internacional: “El equipo está muy bien, hay muchas caras nuevas y estamos muy entusiasmados. El mensaje es que disfruten, que no hay nada más lindo que vestir esta camiseta”.

Respecto a Las Yaguaretés, que tendrán como entrenador al tucumano Emilio Valdez, varias de las jugadoras vienen de actuar en el Nacional de Clubes de Córdoba, por lo que llegan con rodaje para esta cita internacional.

A su vez, la reciente Concentración Nacional en Tucumán, también sirvió para unir al equipo y sumar minutos de juego en cancha. Este torneo representa el gran objetivo del año, dado que otorgan dos plazas para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 (Chile por ser organizador ya está clasificado y Brasil ganó la plaza en el Sudamericano de Saquarema).

El plantel estará conformado por Giuliana Agüero, María Virginia Brígido Chamorro, Deborah Fretes Hernández, Renata Giraudo, Sofía González, Gimena Mattus (capitana), Azul Medina, Andrea Moreno, María Florencia Moreno, María Emilia Ortega, María Micaela Pallero y María Taladrid.

De a acuerdo a las posiciones en Saquarema, se confeccionó el ranking y la Argentina es el tercer preclasificado, detrás de Brasil (1º) y de Colombia (2º). En Asunción actuarán 9 equipos divididos en tres zonas de la siguiente manera: Grupo A: Brasil, Chile y Uruguay; Grupo B: Colombia, Perú y Venezuela y Grupo C: Argentina, Paraguay y Bolivia.

El viernes 7 será el primer día de competencias, el debut argentino será frente a Bolivia (10.50 hora argentina) y el segundo partido ante Paraguay (18.20 hora argentina).

En caso de salir en el primer lugar del grupo, en la segunda instancia competirán en lo que se llama Cup 2, en el que se medirán el 1º de la Zona B, el 2º de la Zona A y el 1º de la Zona C. En el Cup 1 se cruzarán el 1º de la Zona A, el 2º de la Zona B y el 2º de la Zona C.

Y en las semifinales por la Medalla de Oro los duelos serán: 1º del Cup 1 vs 2º del Cup 2 y 1º del Cup 2 vs 2º del Cup 1.

En tanto, el plantel de Pumas 7 está integrado por: Ramiro D´Agostino, Benjamín Elizalde, Agustín Fraga, Franco Giudice,

Rodrigo Isgró, Tomás Lizazú, Marcos Moneta (Capitán), Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Franco Rossetto, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

El formato será el siguiente: competirán siete equipos en una zona única de todos contra todos; el primero y el segundo, lucharán el tercer día por la Medalla de Oro, y el tercero y el cuarto por la de Bronce.

E viernes 7 en el primer día de competencias, Argentina 7 se medirá con Brasil (9.22, hora argentina), luego con Perú (16.52, hora argentina) y ante Colombia (19.10, hora argentina). Mientras que en el segundo día (sábado 8): vs Uruguay (9.22, hora argentina), vs Chile (17.14 hora argentina) y vs Paraguay (19.54, hora argentina).