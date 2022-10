Los triunfos de Eche y Atalaya definieron los playout. La Rosarina aseguró que habrá descensos

Noche de pocos partidos, pero informaciones fuertes en la Superliga de la Rosarina, en la que ya se sabe quiénes jugarán playoffs y quiénes playout, además de que la Rosarina confirmó que habrá descensos.

Es que se jugaron este miércoles los nueve minutos pendientes del partido suspendido el domingo por la fecha 24 y Atalaya derrotó a Temperley por 68 a 63 en cancha de Sportsmen Unidos y se clasificó a playoffs, mientras que Echesortu doblegó al descendido Saladillo, también logró meterse entre los 8 que jugarán por el título y dejó el playout para Sportivo América, Unión y Progreso, Náutico y Ciclón. Los perdedores de las series (deben armarse) bajarán a Primera A.

En la previa de los duelos se conoció la negativa oficial de la Rosarina sobre el pedido de diez clubes de suspender los descensos, en tanto que mediante voceros dieron a conocer que buscarán clasificar directamente desde la Rosarina al Pre Federal, algo que vienen comentando en charlas de café en las últimas semanas, y que obviamente hoy habrá que tomar sólo como una versión hasta que se confirme, pero que sería muy positivo para los equipos de la ciudad.

En lo estrictamente de juego, el Azul se impuso 68 a 63 a Temperley con buena tarea en la reanudación y las bombas de Fascia (hizo 16), Maruelli y Najnudel (23) para festejar en Sportsmen y asegurar plaza de playoffs.

También ganó Echesortu 85 a 50 a Saladillo con 19 de Esquivel y 17 de Bertrán para conseguir el objetivo de playoffs.

Entonces, el playout tendrá como protagonistas a Sportivo América, Unión y Progreso, Náutico y Ciclón. En la última fecha se conocerán los cruces y los perdedores bajarán a la Primera A.

En playoffs estarán Caova, Sportsmen, Temperley, Gimnasia, Talleres, El Tala, Atalaya y Echesortu.

La última fecha será el miércoles 2 de noviembre con Atalaya vs. Gimnasia, América vs. Sportsmen, Náutico vs. Caova, Ciclón vs. Talleres y El Tala vs. Unión.

TABLA

Caova 42 (19-4)

Sportsmen 40 (17-6)

Temperley 40 (16-8)

Gimnasia 38 (15-8)

Talleres 37 (14-9)

El Tala 36 (13-10)

Echesortu 36 (12-12)

Atalaya 35 (12-11)

Unión y Progreso 33 (10-13)

Sportivo América 33 (10-13)

Náutico 31 (8-15)

Ciclón 26 (3-20)

Saladillo 26 (2-22)

GOLEO

ECHESORTU 85: Sbarra 7, Kosik 0, Bertrán 17, Moresco 12, Román 15, Ippolitti 2, R. Passoni 0, P. Passoni 13, Esquivel 19. DT: Freddy Cano.

SALADILLO 50: González 0, Bello 9, García 0, Manenti 10, Masetro 5, Monteverde 0, Moncada 10, Etchecopar 8, Ferrer 0, Trujillo 2, López 0. DT: Gabriel Domínguez.

SÍNTESIS

TEMPERLEY 63: Mariani 0, Ramallo, Torres 16, Roig 9, Derevianyj 1, Parizzia 7, Ottolini 22, Morici 2, López 5, Virgili, Taylor, Lussenhoff 1. DT: Marcelo Roig

ATALAYA 68: Castaño 0, Palladino, Rava 4, Maruelli 6, Fascia 16, Etchevarne 4, Sosa, Orellano, Scalella 6, Najnudel 23, Casas, Borches 9. DT: Andrés Malajovich Farruggia.

ESTADIO: Temperley/Sportsmen

ÁRBITROS: Timpanaro y Helder

PARCIALES: 12/9, 25/27 y 49/48