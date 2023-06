Los Tony 2023 hicieron historia con premios para interpretes no binaries

Este domingo se entregaron los Premios Tony 2023. Una obra del veterano Tom Stoppard, Leopoldstadt, sobre una familia judía durante el Holocausto y una comedia musical sobre un adolescente que envejece bastante rápido, ganaron en Nueva York los premios más codiciados de Broadway, equivalentes al Óscar en el cine.

La gala que sorprendió gratamente con el reconocimiento a J Harrison Ghee y Alex Newell, quienes alzaron su estatuilla convirtiéndose en les primeres no binaries en hacerlo en categoría de actuación siendo que el año pasado ganó Toby Marlow pero en la terna de composición y escritura.

Los premios más esperados de la noche fueron para Leopoldstadt, que obtuvo cuatro de los galardones, entre ellos el de mejor pieza teatral, en una nueva consagración en la larga carrera del dramaturgo británico de 85 años, Tom Stoppard.

El otro galardón destacado fue para la mejor comedia musical otorgado a la obra Kimberly Akimbo, ganadora de cinco Tony. La propuesta cuenta la vida de un adolescente que sufre una rara enfermedad que le hace envejecer de forma prematura y que le da una expectativa de vida de 16 años mientras navega en una familia disfuncional y un romance de escuela secundaria.

“Gracias por la humanidad. Gracias a mi increíble compañía que me impulsó todos los días”, dijo Ghee, quien ganó un premio por su protagónico en Some Like It Hot, la adaptación de la clásica película de comedia travesti. Ghee sorprendió al público con su voz y sus habilidades de baile, interpretando a un músico, que al huir de gánsteres, se prueba un vestido y se transforma.

Por su parte Newell interpreta a Lulu, una destiladora de whisky independiente que no necesita a nadie en Shucked. “Gracias por verme, Broadway. No debería estar aquí arriba como un pequeño bebé negro queer, no binario, gordo, de Massachusetts. Y a cualquiera que piense que no puede hacerlo, lo miraré directo a la cara, pues puede hacer cualquier cosa que se proponga”, dijo Newell antes de recibir una ovación.

Además, en una de las categorías más destacadas, el premio de mejor actriz en una obra teatral fue para Jodie Comer, conocida por los fanáticos de las series por su papel en Killing Eve, galardonada en esta oportunidad por Prima Facie, obra que cuenta la historia de una abogada que defiende a agresores sexuales hasta que ella misma se enfrenta a un ataque.

En la ceremonia también se pudo sentir el apoyo de las y los ganadores a los guionistas en huelga ya sea sobre el escenario o en la alfombra roja en la que llevaron broches distintivos. Miriam Silverman, quien ganó el Tony a mejor actriz de reparto en una obra por The Sign in Sidney Brustein’s Window (El letrero en la ventana de Sidney Brustein), finalizó su discurso con: “Mis padres me criaron para creer en el poder del trabajo y en que los trabajadores sean compensados y tratados de manera justa. ¡Apoyamos al WGA (Sindicato de Guionistas de Estados Unidos) en solidaridad!”.

La edición número 76 de los premios Tony, que fue transmitida por CBS y presentada por la comediante Ariana DeBose, concluyó la primera temporada completa de Broadway desde que la pandemia de covid-19 obligó a cerrar los teatros durante 18 meses.