Los soldados de la Corona: Inglaterra ya tiene a sus convocados para buscar la gloria en Qatar

El director técnico del seleccionado inglés, Gareth Southgate, anunció este jueves la lista de 26 convocados para el Mundial de Qatar con la presencia de Kyle Walker y Kalvin Philips, quienes estaban en duda por lesión.

Liderados por el capitán Harry Kane, goleador de Tottenham, los Leones ya tienen a sus futbolistas que participarán del grupo B junto a Irán, Estados Unidos y Gales.

The wait is over.

It's the official #ThreeLions squad announcement for the @FIFAWorldCup! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XKJFbaDM0t

— England (@England) November 10, 2022