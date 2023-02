Los reyes de España inauguraron la feria ARCOmadrid con la visita a un stand de Rosario

Mercedes Ezquiaga, Télam

La feria ARCOmadrid quedó inaugurada este jueves oficialmente por los reyes de España, Felipe y Letizia, quienes realizaron su tradicional recorrido por algunos stands, ante estrictas medidas de seguridad, lo que incluyó un amistoso encuentro con la Argentina de la mano de la galería rosarina Diego Obligado, parte del sector Nunca lo mismo que cura otro argentino, Mariano Mayer, en el que la artista Andrea Ostera obró como anfitriona de la visita real con el elocuente gesto de convertirse en la única galería latinoamericana en la que se detuvieron y, también, la única en la feria que no proviene de una ciudad capital.

La Argentina ocupa un papel más que preponderante en la actual edición de la feria madrileña que organiza Ifema, con nueve galerías en el predio, una mayoritaria presencia de mujeres y otra gran cantidad de artistas argentinos representados por galerías internacionales, como el caso de Gabriel Chaile en la alemana Chertlüdde, que acaba de vender uno de los hornos del tucumano a un coleccionista europeo por 60 mil euros, tal como confirmaron a la agencia de noticias Télam desde el stand, por lo que no es casual que de todas las galerías de la región Felipe y Letizia sólo se hayan detenido a conversar con una de Argentina. Los reyes, su inmensa y estricta comitiva de seguridad junto a esa suerte de avispero que los siguen y que conforman fotógrafos, cámaras y periodistas de todo el mundo, se detuvieron ante un stand de Rosario, cuna de Antonio Berni y Lucio Fontana, una ciudad en particular donde el arte siempre estuvo cerca. No hay en la feria otra galería latinoamericana que no sea de la ciudad capital.

“Estamos felices de tener once stands de América latina este año en ARCO y en especial muy ilusionados de poder presentar a una galería de Argentina que no es de Buenos Aires, ya que está en Rosario, provincia de Santa Fe”, dijo el curador de Nunca lo mismo, el argentino Mariano Mayer, al saludar a los reyes, eje de todas las miradas, tan sólo un momento después del correspondiente saludo protocolar que tuvieron con el embajador de Argentina, Ricardo Alfonsín, y la primera dama, Fabiola Yáñez, que fueron parte del convite.

Hay un protocolo estricto que seguir cuando de la realeza se trata. Y un itinerario planeado de antemano que se conserva con gran reserva. Hay lugares asignados en donde deben esperar y ubicarse cada uno de los galeristas, se detengan o no los reyes, mientras aguardan el paso del tradicional recorrido real, y los artistas situados en el frente, que deben estar ubicados un paso más adelante que los galeristas. Hay apretones de manos, saludos, sonrisas, presentaciones, que se repiten en loop: “Ya sé que sois de Rosario”, le dijo, rápido, Felipe al galerista Diego Obligado, mientras estrechaban manos. Con la artista rosarina Andrea Ostera, que estaba algo nerviosa y emocionada, indagó aún un poco más. “Mi obra es una instalación con material fotosensible que está reaccionando a la luz y va mutando permanentemente”, arrancó la artista y fotógrafa, a lo que Felipe consultó: “¿Y de donde sacáis los materiales?”.

“Yo sabía que lo poco que se quedara era un montón”, dijo luego a Télam la artista rosarina, la única de Argentina que tuvo su momento estelar junto a los reyes, protagonistas hoy de la jornada de ARCO, y por ende, portada de todos los diarios españoles, como parte de un itinerario que comenzó en el stand del diario El País y que fue guiado además por la directora de la feria, la catalana Maribel López.