Los resultados del viernes dejaron a Provincial y a Central muy cerca de los ascensos directos

Sin jugar, Provincial fue el equipo que recibió mejores noticias en la noche del viernes de la Primera A. Es que con la victoria de Calzada sobre Regatas por 70 a 65, el Rojo quedó a punto de lograr el ascenso a la Superliga, algo que concretará si le gana el domingo a Atlantic en el Bonilla.

En el otro juego del viernes en la zona Campeonato, Unión de Arroyo Seco le ganó como visitante a Los Rosarinos Estudiantil por 69 a 54.

Por la zona de Reclasificación, Talleres de Villa Gobernador Gálvez derrotó a Sportivo Federal por 80 a 64 y Puerto San Martín a Universitario por 79 a 70.

Mientras, Rosario Central le ganó a San Telmo de Funes como visitante por 77 a 66 en la zona Campeonato de la Primera B y dio un paso fundamental en el camino al título. El elenco que conduce Nicolás Funes acumula nueve triunfos en fila y sus perseguidores Tiro y Fisherton ya sufrieron tres derrotas cuando quedan cuatro fechas por jugar.

En los otros resultados de la noche, Tiro Suizo derrotó a Ben Hur como visitante por 81 a 74, Newell’s venció a Provincial por 65 a 55 y Echesortu a Atlético Fisherton por 74 a 59.

En el grupo de Reclasificación, Paganini Alumni de Granadero Baigorria superó como visitante por 62 a 51 y Red Star de San Lorenzo venció a Unión Sioniata por 81 a 67.

Para el domingo figuran programados a las 20 Gimnasia B ante Fortín Barracas en cancha de Calzada y a las 20.30 Náutico B frente a Garibaldi.

Todos juntos en la Superliga

La Superliga tendrá este domingo desde las 20.30 su fecha 25 con todos los juegos para comenzar a definir las posiciones finales de la fase regular, aunque ya con Caova dueño del 1. La atención está puesta arriba y abajo.

Jugarán Gimnasia ante Sportivo América, Caova con Echesortu, Saladillo frente a Ciclón (21.15), Sportsmen vs. Náutico (a las 21), Talleres de Arroyo Seco vs. El Tala y Temperley vs. Atalaya. Estará libre Unión y Progreso.

TABLA

Caova 40 (18-4)

Temperley 39 (16-7)

Sportsmen 38 (16-6)

Gimnasia 36 (14-8)

El Tala 35 (13-9)

Talleres 35 (13-9)

Echesortu 33 (11-11)

Atalaya 33 (11-11)

Unión y Progreso 33 (10-13)

Sportivo América 32 (10-12)

Náutico 30 (8-14)

Ciclón 25 (3-19)

Saladillo 23 (1-21)

Fecha 26 (día 26)

Atalaya vs. Gimnasia

América vs. Sportsmen

Náutico vs. Caova

Echesortu vs. Saladillo

Ciclón vs. Talleres AS

El Tala vs. Unión