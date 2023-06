Los Pumitas golearon en el debut en el Mundial con gran aporte del rosarino Juan Bautista Baronio

El valor del primer paso es determinante, especialmente después de tanto tiempo (cuatro años) sin una prueba mundialista. Los Pumitas dieron un gran primer paso en el debut en el Mundial Juvenil M20 en Sudáfrica. El seleccionado argentino goleó a Italia por 43 a 15, por el Grupo C con una gran actuación del apertura rosarino Juan Bautista Baronio (Jockey Club), autor de 16 puntos y además fue elegido como la figura del encuentro. En el complemento ingresó Valentino Dicapua (Duendes). El próximo partido del combinado que dirige el tucumano Álvaro Galindo será el jueves 29 ante Georgia, a las 11.30 (hora argentina), en la ciudad de Stellenbosch.

Las sensaciones que transmitieron Los Pumitas en el estreno de la Copa del Mundo M20 fueron muy satisfactorias. El debut muchas veces se da con una lógica carga de ansiedad, y eso se evidenció en los minutos iniciales de la presentación en el Mundial Juvenil frente a la Azzurra.

Después del lógico pasaje que demanda tratar de imponer autoridad, el conjunto argentino resolvió cierta imprecisión y consiguió prevalecer con su jerarquía al conseguir una categórica victoria ante los italianos por 43 a 15 (parcial de 21-8), en la jornada inaugural del Grupo C del Mundial Juvenil en suelo sudafricano.

Lograr el punto bonus (marcaron 6 tries y sumaron 5 puntos en el certamen), es positivo para Los Pumitas pensando en el futuro en la competencia, ya que los primeros de cada una de las tres zonas y el mejor segundo son los que accederán a las semifinales. El 10 rosarino Juan Bautista Baronio, goleador en el duelo con los italianos, fue elegido Man of the Match.

En el juego se advertía una nítida superioridad desde el porcentaje de posesión y la presencia en campo rival, pero algunas imprecisiones complicaron las ambiciones de los argentinos en el comienzo. Los italianos aprovecharon esa situación (ganaban 8-0), pero sin duda la expulsión del pilar Destiny Ugiagbe Aminu por un tackle peligroso al salteño Benjamín Elizalde, los terminó perjudicando.

Al equipo argentino le llevó un tiempo expresar en el marcador la superioridad en el juego. A pesar de la desventaja, la actitud de Los Pumitas nunca declinó, y a pura insistencia el rosarino Juan Baronio pudo anotar el primer try y, con la gran conversión, los números se acomodaron (7-8). Al lograr anotar, el combinado nacional pareciera haberse despojado de los nervios del debut, y empezó a tener mayor justeza y poder de resolución. En dos acciones colectivas interesantes, llegaron las conquistas del batallador Eliseo Chiavassa y del cordobés Mateo Soler. De esta manera, los argentinos llegaron al descanso merecidamente al frente (21-8).

En el reinicio, la tendencia se mantuvo, con el conjunto argentino predominando en las distintas situaciones del juego. Así llegaron dos nuevos tries (Efraín Elías y Valentino Minoyetti), y ya el duelo quedó resuelto, porque poco a poco el desgaste de los italianos reforzó el dominio de los ganadores. Antes del cierre, el salteño Benjamín Elizalde marcó la sexta conquista, con la que quedó sellado un inobjetable triunfo, que ofrece muy buenas expectativas para lo que sigue.

SÍNTESIS

Argentina (43): Matías Medrano, Tomás Bartolini, Renzo Zanella, Efraín Elías, Federico Rolotti, Eliseo Chiavassa (Capitán), Felipe Bares, Benjamín Grondona, Nicolás Viola, Juan Bautista Baronio, Ignacio Lucero, Ernesto Guidice, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Benjamín Elizalde. Entrenador: Álvaro Galindo.

Italia (15): Destiny Ugiagbe Aminu, Giovanni Quattrini (capitán), Marcos Francesco Gallorini, Alex Mattioli, Pietro Turrisi, Carlos Berlese, Jacopo Botturi, David Odiase, Sebastiano Battara, Giovanni Sante, Matthias León Douglas, Nicola Bozzo, Dewi Passarella, Alessandro Gesi y Simone Brisighella. Entrenador: Massimo Brunello.

TANTOS EN EL PT: 2m penal de Giovanni Sante (It); 21m try de Dewi Passarella (It); 25m try de Baronio convertido por el mismo (A); 34m try de Eliseo Chiavassa convertido por Juan Baronio (A) y 37m try de Mateo Soler convertido por Juan Baronio (A).

Resultado parcial: Argentina 21, Italia 8.

TANTOS EN EL ST: 4m try de Efraín Elías convertido por Juan Baronio (A); 21m try de Valentino Minoyetti (A); 27m, try de David Odiase convertido por Giovanni Sante (It); 29m drop de Juan Baronio (A) y 38m try de Benjamín Elizalde convertido por Valentino Dicapua (A).

Resultado final: Argentina 43, Italia 15.

CAMBIOS

Argentina ST: 19m Agustín Moyano, Aitor Bildosola y Valentino Minoyetti x Nicolás Viola, Felipe Bares y Tomás Bartolini, 24m Facundo García Hamilton y Francisco Palazzi x Efraín Elías y Matías Medrano, 25m Nicolás López González x Ernesto Giudice y 31m Valentino Dicapua y Tomás Rapetti x Juan Bautista Baronio y Renzo Zanella.

Italia PT: 20m Riccardo Bartolini x Alessandro Gesi, ST: 1m Lorenzo Elettri x Matthias León Douglas, 2m Filippo Bozzoni x Dewi Passarella, 19m Enrico Pontarini x Pietro Turrisi, 20m Nicholas Gasperini x Giovanni Quattrini y 31m Lorenzo Casilio x Sebastiano Battara. No ingresaron: Federico Domenico Pisani y Fabio Ruaro.

ROJA PT: 15m Destiny Ugiagbe Aminu (It).

ÁRBITRO: Eoghan Cross (Irlanda)

CANCHA: Paarl Gymnasium, de Paarl, Sudáfrica

RESULTADOS Y FIXTURE

Estos son los compromisos de la etapa clasificatoria de Los Pumitas en el Mundial de Sudáfrica:

Sábado 24 de junio: Argentina 43, Italia 15, en Paarl.

Jueves 29 de junio: Argentina vs. Georgia, en Stellenbosch (a las 11.30 hora argentina), Grupo C.

Martes 4 de julio: Argentina vs. Sudáfrica, en Ciudad del Cabo (a las 14 hora argentina), Grupo C.