Los Pumas visitan a los Springboks y van por el milagro en el cierre del Rugby Championship

La primera edición del Rugby Championship post pandemia en un formato más justo y que convence a todos llega a su fin. A diez años del primer Cuatro Naciones, Los Pumas cierran visitando a los Springboks desde las 12.05 en el Kings Park de Durban, con los rosarinos Juan Imhoff, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli como titulares, mientras que en el banco de suplentes estarán los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo, este último de ingresar debutaría en el seleccionado mayor. Transmite Espn y Star+.

Con chances remotas de ser campeones pero con la expectativa de finalizar con una sonrisa, Michael Cheika, head coach de Los Pumas, dispuso dos modificaciones en el XV titular, Juan Imhoff y Matías Moroni en reemplazo de Lucio Cinti y Matías Orlando. En tanto, los forwards salen de memoria, serán los mismos que estuvieron desde el arranque en Avellandeda.

Los Pumas formarán con: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya (c), Eduardo Bello, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Juan Imhoff, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía.

En tanto, los suplentes serán: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Tomás Cubelli, Benjamín Urdapilleta y Bautista Delguy.

Los Springboks formarán con: Steven Kitshoff, Malcolm Marx, Frans Malherbe, Eben Etzebeth, Lood de Jager, Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Jaden Hendrikse, Frans Steyn, Makazole Mapimpi, Damian de Allende, Jesse Kriel, Canan Moodie y Willie le Roux.

Mientras que los suplentes serán: Bongi Mbonambi, Ox Nche, Vincent Koch, Franco Mostert, Duane Vermeulen, Kwagga Smith, Faf de Klerk y Kurt-Lee Arendse.

Visión rosarina

“Los centros de Sudáfrica son jugadores fuertes, hábiles, defienden bien pero también tienen sus mañas en cuanto errores defensivos y creo que podemos aprovechar ahí”, expresó el rosarino Jerónimo de la Fuente a los micrófonos de Espn y además hizo un resumen de la participación de Los Pumas en el Championship: “Fue un torneo positivo, no porque le ganamos a uno o a otro, sino por cómo se sintió el equipo, cómo se le está jugando de igual a igual a todos. La confianza también creció y es positivo”.

Visión sudafricana

“Sabemos qué desafíos planteará Argentina y creemos que esta sería la mejor opción para nosotros para este partido específicamente”, aseveró Jacques Nienaber, head coach de Sudáfrica y además agregó: “Vimos la semana pasada como una semifinal y esta semana como final, pero Argentina es un equipo que no da una pulgada, y nunca dejan de pelear como vimos la semana pasada. Derrotaron a Nueva Zelanda fuera de casa contra las probabilidades y registraron una victoria convincente contra Australia en casa, por lo que sabemos que estamos en una batalla masiva”.

Definición del torneo

Si se dan determinados resultados, podría haber hasta un cuádruple empate. La sexta fecha la abren Nueva Zelanda y Australia a las 4 por Star+, la tabla de posiciones dice lo siguiente: Nueva Zelanda (+41) y Sudáfrica (+28) tienen 14 puntos, Australia 10 (-26) y Argentina 9 (-43). Si los All Blacks ganan deberán esperar por el partido entre sudafricanos y argentinos, para saber si pueden o no festejar. Los Neozelandeses deben ganar con bonus (diferencia de tres tries) para forzar a hacer lo mismo a los sudafricanos que están 13 puntos debajo de los kiwis. Primera vez que el Cuatro Naciones se define en la última fecha.

Los resultados en la última fecha definirán todo, y podría darse un cuádruple empate: si Australia le gana a los All Blacks (sin bonus para ninguno de los dos equipos), y al mismo tiempo, Los Pumas vencen con bonus a Sudáfrica (sin que éstos sumen el bonus defensivo), todos los equipos quedarán con 14 unidades. Pero además, habrán quedado todos los mano a mano igualados, es decir, cada uno de los seleccionados habrá ganado y perdido un partido ante el mismo rival. Por eso, es importante tener en cuenta los criterios de desempate: El primer puesto se determinará por el seleccionado con mayor cantidad de victorias en el torneo; Si la equidad persiste, será campeón el equipo que le haya ganado en más oportunidades al otro; Si aún así no se puede definir, el ganador se establecerá por el margen de puntos a favor y en contra; Si aún no se puede concretar un campeón, se definirá por la diferencia de tries entre los dos equipos (o más) empatados o En caso de que persista el empate, todos los equipos con la misma cantidad de puntos compartirán el puesto de campeón.