Los Pumas tienen un XV probable para Escocia: sin Sánchez, ni Imhoff y con la duda de Montoya

Una sola duda: Montoya o Creevy. El DT esperará al capitán hasta último momento, en tanto que los rosarinos De la Fuente y Boffelli serían titulares. Sánchez iría al banco de suplentes y de Juan Imhoff no hay indicios. Este jueves Cheika anuncia el equipo que visitará a Escocia el próximo sábado

Nico Sánchez sería suplente, mientras que Imhoff no tiene asegurado un lugar. Crédito: Prensa UAR / Juan Gasparini / Gaspafotos

El día de alta intensidad dejó ver las intenciones de Michael Cheika para enfrentar a Escocia en Edimburgo por cuarta vez en el 2022. En principio habría tres cambios, mientras que el cuarto podría ser la inclusión del capitán Julián Montoya, quien no participó del entrenamiento pero se lo esperaría hasta último momento. De no poder jugar el hooker formado en Leicester, seguiría como titular Agustín Creevy. El kick off será el sábado a las 12.30 y se verá por Star+.

De las variantes que dejó ver Cheika y compañía una es obligada, ya que Francisco Gómez Kodela regresó a Lyon y su lugar lo ocuparía el cordobés Eduardo Bello, el resto de los forwards serían los mismos, salvo si llega en condiciones Julián Montoya. Los otros dos cambios serían en los backs: ingresando Matías Orlando y Bautista Delguy en lugar de Matías Moroni y Mateo Carreras, ambas modificaciones tendrían una explicación táctica.

La probable formación de Los Pumas para enfrentar a Escocia sería el siguiente: Thomas Gallo, Julián Montoya o Agustín Creevy, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía.

Este miércoles el plantel tendrá libre, mientras que Cheika dará una conferencia de prensa en la que anunciará el XV titular y los suplentes.