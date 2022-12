Los Pumas Seven tuvieron un gran primer día en el torneo de Dubai

El combinado de Seven argentino quedó en primer lugar del grupo C en el certamen al derrotar a Nueva Zelanda y golear a Uruguay, la derrota con Fiji, fue solo para las estadísticas. Mañana sábado a las 3.28 los dirigidos por Santiago Gómez Cora se miden con Irlanda por los cuartos de final

Pese a los contratiempos en la previa del torneo, saldo más que positivo para Los Pumas 7 en el estreno del Seven de Dubai, segunda escala del World Rugby Sevens Series 2022/2023. En su presentación, el seleccionado argentino se impuso nada menos que a Nueva Zelanda (31-28), luego dejó en el camino a Uruguay (49-0) y el cierre de la etapa clasificatoria cayó sobre la hora ante Fiji (12-17). Si bien los argentinos, neozelandeses y fijianos terminaron igualados en 7 puntos en la Zona B, el seleccionado argentino terminó primero por diferencia de tantos; Argentina finalizó con una diferencia de +47, contra +44 de los All Blacks y +40 de los fijianos.

Con el pasaje a los cuartos de final de la Copa de Oro, Los Pumas 7 se cruzarán mañana (sábado 3), a las 3.28 (hora argentina), con Irlanda, que se ubicó en el segundo lugar de la Zona C, luego de empatar con España (21-21), vencer a Uganda (33-15) y perder ante Francia (14-7). Los otros cruces de los cuartos de final del Oro serán: Francia vs. Nueva Zelanda, Samoa vs Sudáfrica y Estados Unidos vs Australia (de este duelo sale el potencial rival de la Argentina en las semifinales).

En el primer encuentro de la jornada, Los Pumas 7´s enfrentaron a un durísimo rival como Nueva Zelanda. Apenas transcurridos 30 segundos, los neozelandeses ya se pusieron en ventaja, pero en su primera posesión, la Argentina igualó el tanteador gracias a una gran acción de Tobías Wade. Los neozelandeses volvieron a ponerse en ventaja, pero unos minutos más tarde, Germán Schulz logró quebrar la defensa rival e igualó el marcador (14-14) a un minuto del cierre del primer tiempo. Cuando todo parecía que terminaba empatado, Los Pumas 7´s llegaron al in-goal (try de Luciano González) y cerraron el parcial en ventaja (19-14). En el segundo período, Nueva Zelanda rápidamente se puso en ganador y dejó el resultado 19-21. Tres minutos más tarde, gracias a un try de Agustín Fraga, la selección argentina recuperó la ventaja. Dos minutos más tarde, el entrerriano Franco Rossetto ingresó y en su primera intervención llegó al in-goal rival. Los Pumas 7´s estaban en ventaja 31-21, pero Nueva Zelanda logró otra conquista para los números definitivos y una memorable victoria ante el combinado kiwi, la Nº 12 de la historia (en total jugaron 94 partidos y empataron una vez).

Así se alistaron Los Pumas 7 para el debut ante Nueva Zelanda: Rodrigo Isgró, Germán Schulz y Agustín Fraga; Gastón Revol (capitán), Tobías Wade, Luciano González y Matías Osadczuk; luego ingresaron Alejo Lavayén, Joaquín Pellandini y Franco Rossetto. Los tries los marcaron Tobías Wade, Germán Schulz, Luciano González, Agustín Fraga y Franco Rossetto, mientras que Wade acertó tres conversiones.

En el segundo actoo hubo duelo sudamericano, ya que Los Pumas 7´s se enfrentaron con Uruguay. El conjunto argentino dominó durante todo el juego y marcó 7 tries parar lograr un sólido triunfo por 49-0 (parcial de 14-0). Para el encuentro ante los uruguayos, los formación fue con: Rodrigo Isgró, Agustín Fraga y Matías Osadczuk; Gastón Revol (capitán), Joaquín Pellandini, Luciano González y Matteo Graziano; luego ingresaron Germán Schulz, Alejo Lavayén, Tobías Wade, Franco Rossetto y el tucumano Juan Manuel Molinuevo (debutó en el seleccionado). Los tries del seleccionado nacional fueron de Matías Osadczuk, Luciano González, Agustín Fraga, Joaquín Pellandini, Matteo Graziano, Franco Rosseto y Tobías Wade; mientras que las conversiones fueron de Joaquín Pellandini (3), Tobías Wade (3) y Luciano González.

En el último compromiso de la rueda eliminatoria, el conjunto argentino tuvo una muy buena producción ante Fiji, logrando revertir el marcador adverso (7-10) con una estupenda conquista de Tobías Wade (pasaron a ganar 12-10). Pero a segundos del epílogo, los fijianos se quedaron con la victoria (17-12) por el try de Joseva Talacolo. El primer try del encuentro lo había anotado Matías Osadczuk, mientras que Tobías Wade acertó la conversión.

En el choque con los fijianos, Los Pumas 7 se presentaron con: Rodrigo Isgró, Germán Schulz y Agustín Fraga; Gastón Revol (capitán), Tobías Wade, Luciano González y Matías Osadczuk; luegro entraron Joaquín Pellandini, Matteo Graziano, Franco Rossetto y Alejo Lavayén.

El detalle de todos los resultados de la primera jornada del Seven de Dubai (el torneo se puede ver por la señal de Star+) es el siguiente:

Viernes 2 diciembre

Irlanda 21 vs España 21

Estados Unidos 19 vs. Canadá 14

Francia 5 vs. Uganda 7

Samoa 38 vs. Japón 12

Argentina 31 vs. Nueva Zelanda 28

Fiji 52 vs. Uruguay 0

Sudáfrica 5 vs. Gran Bretaña 14

Australia 19 vs. Kenia 19

Estados Unidos 43 vs. Japón 7

Samoa 33 vs. Canadá 5

Argentina 49 vs. Uruguay 0

Fiji 7 vs. Nueva Zelanda 24

Irlanda 33 vs. Uganda 15

Francia 24 vs. España 10

Sudáfrica 27 vs. Kenia 12

Australia 28 vs. Gran Bretaña 19

Samoa 12 vs. Estados Unidos 14

Canadá 28 vs. Japón 14

España 26 vs. Uganda 5

Nueva Zelanda 35 vs. Uruguay 5

Francia 14 vs. Irlanda 7

Fiji 17 vs. Argentina 12

Gran Bretaña 14 vs. Kenia 14

Australia 12 vs. Sudáfrica 19

Partidos Sábado 3 de diciembre

Cuartos 9º puesto- Partido 25 – 02:00 h – Fiji vs. Uganda

Cuartos 9º puesto – Partido 26 – 02:22 h Canadá vs. Kenia

Cuartos 9º puesto – Partido 27 – 02:44 h – España vs. Uruguay

Cuartos 9º puesto – Partido 28 – 03:06 h – Gran Bretaña vs. Japón

Cuartos Oro – Partido 29 – 03:28 h – Argentina vs. Irlanda

Cuartos Oro – Partido 30 – 03:50 h – Estados Unidos vs. Australia

Cuartos Oro – Partido 31 – 04:12 h – Francia vs. Nueva Zelanda

Cuartos Oro – Partido 32 – 04:34 h – Sudáfrica vs. Samoa

13° Semis – Partido 33 – 05:32 h – Perdedor P25 vs. Perdedor P26

13° Semis – Partido 34 – 05:54 h – Perdedor P27 vs. Perdedor P28

9° Semis – Partido 35 – 06:16 h – Ganador P25 vs Ganador P26

5° Semis – Partido 37 – 06:30 h – Perdedor P29 vs. Perdedor P30

9° Semis – Partido 36 – 06:38 h – Ganador P27 vs. Gandor P28

5° Semis – Partido 38 – 06:52 h – Perdedor P31 vs. Perdedor P32

Semis Oro – Partido 39 – 07:17 h – Ganador P29 vs. Ganador P30

Semis Oro – Partido 40 – 07:39 h – Ganador P31 vs. Ganador P32

13° puesto – 09:24 h – Ganador P33 vs. Ganador P34

9° puesto – 09:46 h – Ganador P35 vs. Ganador P36

5° puesto – 09:54 h – Ganador P37 vs. Ganador P38

3° puesto – 11:07 h – Perdedor P40 vs. Perdedor P39

Final Oro – 12:26 h – Ganador P40 vs. Ganador P39