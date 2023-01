¡Los Pumas Seven encontraron Oro en Hamilton! El seleccionado conquistó la cuarta etapa del Circuito

Argentina derrotó a Nueva Zelanda (anfitrión) 14-12 para lograr el cuarto título en el Circuito Mundial de Seven. Fue la primera vez que Gómez pudo contar con todo el potencial del plantel. Próxima escala Sydney (del 27 al 29 de enero). Al final de la temporada los mejores 4 van directo a París 2024

¡Dale campeón! Los Pumas Seven conquistaron la medalla de oro en el Seven de Hamilton al derrotar a Nueva Zelanda, seleccionado anfitrión por 14 a 12. Crédito: John Cowpland / Gaspafotos / UAR

Pumas Seven encontraron Oro en Hamilton. El seleccionado argentino de juego reducido se consagró campeón en la cuarta etapa del Circuito Mundial al derrotar por 14 a 12 a Nueva Zelanda, combinado local que tenía todo a su favor para lograr subir a lo más alto del podio. Santiago Gómez Cora por primera vez en la temporada pudo contar con todo el potencial del plantel y quedó demostrado que el equipo puede jugar de igual a igual con las potencias. En la competencia de mujeres, Nueva Zelanda fue el ganador al golear en la final a Estados Unidos por 33 a 7. La actividad continúa el próximo fin de semana en Sydney, Australia.

Para Argentina es el cuarto título dentro del Circuito Mundial, antes ganó Los Ángeles 2004, San Diego 2009 y Vancouver 2022, lo importante es que no tuvieron que pasar trece años entre un éxito y el otro, tan sólo 281 días. Esto habla a las claras del trabajo que se viene realizando en la preparación de Los Pumas Seven. Y luego el convencimiento que tiene el plantel de jugar de igual a igual ante equipos a los que antes por diferentes circunstancias no se les podía ganar.

Aunque el objetico es claro: jugar cada día mejor y desde ese punto lograr la clasificación a París 2024, torneo al que Argentina quiere llegar con un equipo consolidado y aspira a mejorar lo hecho en Tokio 2021. Ganar etapas del Circuito Mundial no sólo ayuda a estar arriba en la tabla general para estar entre los cuatro mejores, sino que además le otorga al equipo ese envión anímico y confianza para seguir adelante.

La ruta del Oro

En el primer día de competencias, Argentina debutó con un triunfo sobre España por 20 a 5. En tanto, en el segundo encuentro, también fue un éxito pero sobre Canadá por 29 a 14. Mientras que al tercer y último partido de la fase de grupos, el seleccionado argentino llegó con la clasificación asegurada pero estaba en juego el primer puesto de la zona, a pesar de hacer un buen partido, fue derrota ante Sudáfrica por 17 a 14.

En el segundo día de actividad, Los Pumas Seven tuvieron que enfrentar a los reyes del juego reducido: Fiji. Rival al que en los últimos tiempos las diferencias se han acortado pero es un seleccionado al que hay que respetar siempre, con una gran tarea colectiva, Argentina derrotó a los isleños por 19 a 10 y consiguió el pase a semifinales.

En la antesala de la gran definición en la que se enfrentó a Estados Unidos, los dirigidos por Santiago Gómez Cora comenzaron arriba en el marcador y siempre mantuvieron diferencias hasta el epílogo, para sellar un contundente 24 a 14 y clasificar a la final en Hamilton.

La crónica desde tierras maoríes expresó: “Era momento de enfrentar a los locales, N°1 del ranking mundial y favoritos a quedarse con el título en la final. Nueva Zelanda iba a dominar en la primera parte, incluso con la tarjeta amarilla a Joe Webber por un tackle alto a Agustín Fraga. Tal es así que Akuila Rokolisoa y Roderick Solo apoyaron dos tries, con una conversión del propio Rokolisoa, para llevar al entretiempo el encuentro 0-12 sobre Argentina. La segunda mitad iba a ser muy diferente para los dirigidos por Santiago Gómez Cora, ya que Santiago Álvarez Fourcade y Marcos Moneta conquistarían el ingoal rival y la efectividad en las conversiones de Santiago Vera Feld y Tobías Wade fueron clave para cerrar el partido 14-12”.

El plantel de Los Pumas 7 que se encuentra de gira por Oceanía está conformado por los siguientes jugadores: Santiago Álvarez Fourcade, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Alfonso Latorre (Debutante), Alejo Lavayén, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

“Ser competitivos”

Santiago Gómez Cora, Head Coach de Los Pumas 7, se mostró muy feliz por el logro y no se conforma con una nueva medalla de oro: “Obviamente es espectacular ganar, y hacerlo acá en Nueva Zelanda vale doble. Lo más lindo e importante es el tercer año en el que este equipo se mantiene competitivo. Como lo dijimos el año pasado, era confirmar la medalla y no quedarnos en un hito histórico. Era confirmar un buen año el 2022 y el 2023 seguir competitivos. Este equipo sigue redoblando y sigue yendo por más. Eso habla muy bien del laburo que hacen. Estamos felices y orgullosos de tener tres años de este nivel y ser competitivos”.

Tabla general

El ranking después de la tercera etapa del Circuito Mundial se modificó, ahora el líder es Nueva Zelanda con 63 puntos, Estados Unidos es el escolta con 61, y en tercer lugar se encuentra Argentina con 59 unidades. Después se ubican: Sudáfrica 57, Samoa 55, Francia 54, Australia 52 y Fiji 50. Al finalizar la temporada 2022/2023 los cuatro mejores clasificarán directamente a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Futuro inmediato

Los festejos no se extenderán mucho, ya que Argentina mañana lunes el seleccionado argentino ya se instala en Australia para afrontar la quinta etapa del Circuito Mundial en el torneo de Sydney a disputarse los días 27, 28 y 29 de enero. En dicho certamen Los Pumas 7 integrarán el Grupo A junto a Australia, Gran Bretaña y Canadá.