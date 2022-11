Los Pumas con Nicolás Sánchez comenzaron la semana de entrenamiento pensando en Escocia

Los Pumas definieron plantel mientras dejaban Cardiff y se trasladaban a Edimburgo para instalarse en la capital de Escocia, lugar en el que despedirán la temporada 2022 jugando ante el Cardo, en Murrayfield, el próximo sábado a las 12.30, por la tercera fecha de la Serie Internacional de Otoño.

Dentro de la nómina de 34 jugadores elegida por Michael Cheika se mantienen los rosarinos Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente y Juan Imhoff. Mientras que la gran sorpresa fue la convocatoria de Nicolás Sánchez, quien se lesionó en el primer duelo ante Escocia en Jujuy, encuentro del que sólo pudo jugar un puñado de minutos. Ya recuperado, el staff sueña con volver a contar con el tucumano con la camiseta número 10.

La falta de regularidad en el puesto de apertura por parte del cordobés Santiago Carreras, quién ante la ausencia de Sánchez fue el elegido por Michael Cheika, hace que el entrenador australiano convoqué nuevamente al 10 formado en Tucumán Lawn Tennis. Y de paso ver si puede recuperar al goleador histórico del seleccionado argentino.

No queda mucho tiempo ni posibilidad de pruebas antes de Francia 2023 y Los Pumas necesitan un conductor, jugar de medio scrum o de apertura en el nivel de test match no es fácil, porque ambos puestos tienen un rol preponderante, no sólo tienen que conducir, ambos tienen que hacer jugar al equipo.

El plantel para enfrentar a Escocia el próximo sábado es el siguiente: Forwards: Matías Alemanno, Eduardo Bello, Ignacio Calles, Agustín Creevy, Thomas Gallo, Juan Martín González, Santiago Grondona, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Santiago Medrano, Franco Molina, Lucas Paulos, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro; Backs: Tomás Albornoz, Lautaro Bazán Vélez, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Martín Bogado, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente, Bautista Delguy, Juan Imhoff, Juan Cruz Mallía, Eliseo Morales, Julián Montoya, Matías Moroni, Matías Orlando y Nicolás Sánchez.

Parte Puma

Emiliano Boffelli y Gonzalo Bertranou dosificaron cargas, mientras que Julián Montoya, quien no pudo estar por lesión en la caída ante Gales, continúa con trabajos de recuperación. Para hoy, el seleccionado argentino se entrenará en el gimnasio, mientras que mañana lo hará en la habitual práctica de doble turno (alta intensidad), momento en el que se podrá ver una formación tentativa, antes del anuncio que se realizará el jueves.

Pumas sextos

Pese a perder con Gales el pasado sábado, Los Pumas siguen ocupando el sexto lugar en el Ranking de World Rugby. El Dragón fue quien más escaló: dejó el 9° y ahora se ubica 7°. El ranking quedó así: Irlanda (90.63), Francia (90.01), Nueva Zelanda (89.15), Sudáfrica (87.81), Inglaterra (84.45), Argentina (82.04), Gales (81.26), Australia (80.64), Escocia (80.23) y Japón (77.39).