Los Pumas 7 lograron nuevamente el Oro en los Juegos Sudamericanos con aporte rosarino

En su proceso de reconversión, Los Pumas Seven pudieron validar la supremacía en el continente. El seleccionado nacional de juego reducido dio un primer paso muy positivo en la búsqueda de una nueva estructura de un plantel que los últimos tiempos tuvo varios cambios. Inmerso en ese proceso, el seleccionado argentino actuó en los XII Juegos Suramericanos de Asunción (también conocidos como los Juegos Odesur), y conquistó de manera invicta la medalla de Oro al superar en el encuentro decisivo a Chile por 19-7 (parcial de 12-7). El podio se completó con Uruguay (medalla de bronce), ganador de Brasil por 19-12. En el combinado albiceleste hubo presencia rosarina: Tomás Lizazú (Old Resian) y Franco Giudice (GER).

En los Odesur también participó el seleccionado femenino, Las Yaguaretés, que en la jornada de cierre en el Estadio Héroes de Curupayty perdió sus dos compromisos, y se ubicó en el cuarto puerto, situación que le impidió conseguir la clasificación para los Juegos Panamericanos de Chile 2023. En el primer turno, la selección femenina cayó ante Paraguay por 14-15 y en el compromiso por la medalla de bronce fue superada por Colombia por 14-7 (parcial favorable por 7-0). Este trascendente partido estaba igualado 7-7 y se definió en el último minuto con un try debajo de los palos de Carmen Ibarra. La medalla dorada femenina fue para Brasil, que en la final se impuso a Paraguay por 17-5).

Con la camiseta de Los Pumas 7’s debutaron en los Odesur de Asunción el rosarino Franco Giudice (Gimnasia y Esgrima de Rosario), Joaquín Pellandini (Buenos Aires Cricket & RC) y Ramiro D’Agostino (Delta Rugby Club). Para la final con los chilenos, el combinado argentino se presentó con: Rodrigo Isgró, Agustín Fraga, Tomás Lizazú, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld, Matías Osadczuk y Marcos Moneta (capitán); luego ingresaron Benjamín Elizalde, Tobías Wade, Franco Rossetto, Ramiro D’Agostino y Franco Giudice.

Los tres tries argentinos los apoyó Marcos Moneta (tryman argentino en el certamen junto con Tomás Lizazú), mientras que Joaquín Pellandini aportó dos conversiones.

Después de este desafío, Los Pumas 7’s encararán una nueva temporada del World Rugby Sevens Series, que volverá a estar conformado por once escalas, y las tres primeras serán durante lo que queda de 2022: el Seven de Hong Kong (del 4 al 6 de noviembre), el Seven de Dubai (el 2 y 3 de diciembre) y el Seven Ciudad del Cabo (del 9 al 11 de diciembre).

Esta es la tercera oportunidad que el rugby forma parte del programa de disciplinas en los Juegos Odesur, y con respecto a los antecedentes de los seleccionados argentinos, la primera experiencia fue en los Odesur de Chile 2014 (se realizaron en Santiago), donde el conjunto masculino obtuvo la medalla de Oro y las mujeres, la de Plata. La segunda participación en los Juegos Suramericanos fue en Bolivia 2018 (se organizaron en Cochabamba), donde Las Yaguaretés se adjudicaron la medalla plateada, y Los Pumas 7´s se quedaron con la medalla de bronce.

Las dos caídas de las Yaguaretés

Las Yaguaretés habían conseguido un lugar entre las cuatro mejores del certamen, y en las semifinales por el Oro cayeron ajustadamente frente a Paraguay por 14-15 (parcial favorable por 7-5). El conjunto local concretó su triunfo con dos conquistas de Cinthia Cristaldo y una tercera de Lucero Viveros; para el seleccionado nacional apoyaron en el in-goal Virginia Brígido (gran corrida personal) y Sofía González que, además, acertó las dos conversiones. En este encuentro, Sofía González fue amonestada durante el segundo tiempo.

A causa del primer traspié en los Juegos Odesur, el seleccionado femenino se cruzó en el partido por el tercer puesto con Colombia, que perdió con Brasil por 28-5 en las semifinales.

Para enfrentar a Paraguay, el combinado nacional se presentó con: Micaela Pallero, Deborah Fretes, Renata Giraudo, Giuliana Agüero, Gimena Mattus (capitana), Sofía González (tarjeta amarilla) y Virginia Brígido; luego ingresaron María Emilia Ortega, María Taladrid, Andrea Moreno, Azul Medina y Florencia Moreno.

Desde el kick-off en el decisivo choque con las colombianas estuvieron: Andrea Moreno, Azul Medina, María Emilia Ortega, Giuliana Agüero, Gimena Mattus (capitana), Sofía González y María Virginia Brígido; después entraron Micaela Pallero, María Taladrid y Florencia Moreno. El try y la conversión del conjunto argentino los anotó Sofía González, máxima anotadora argentina en el certamen (marcó seis conquistas).

Con respecto a los logros de Las Yaguaretés en la temporada 2022, hay que recordar que obtuvieron la medalla de bronce en el SAR 7’s de Saquarema, Brasil, y recientemente finalizaron en el séptimo puesto del World Rugby Sevens Challenger Series, en Santiago de Chile. Y a fines de 2021 conquistaron la medalla de bronce en el SAR 7’s de Montevideo (conocido también como el Torneo Valentín Martínez).