Los Pumas 7, con cambios en el plantel, se preparan para el debut en Ciudad del Cabo

Circuito Mundial de Seven

Los Pumas Seven siguen sufriendo bajas. A la de Marcos Moneta de la semana pasada, en la previa del Seven de Dubai, se suman las de Gastón Revol y Luciano González, en sus lugares en Ciudad del Cabo estarán Santiago Vera Feld (ya estaba junto al plantel), y viajaron: Simón Benítez Cruz y Fernando Luna. Para el certamen de juego reducido en tierras sudafricanas (9, 10 y 11 de diciembre) que se ubica como la tercera etapa del Circuito Mundial de Seven 2022/2023, el seleccionado argentino ya tiene la agenda confirmada.

Fixture

El próximo viernes, primer día de actividad en Sudáfrica, Los Pumas Seven, que integran el Grupo C, abrirán la competencia en Ciudad del Cabo ante Kenia desde las 9.22 (hora argentina).

En tanto, para el sábado, Argentina también será la encargada de levantar el telón del segundo día cuando enfrente a España a las 3.45 (hora argentina). Mientras que el último encuentro, será ante Nueva Zelanda a las 9.48 (hora argentina).

Bajas

El seleccionado nacional no contará con la presencia de Gastón Revol, quien sufrió un golpe en la cabeza durante el encuentro con Irlanda, y como indica el protocolo, volverá a Buenos Aires para su rehabilitación; tampoco estará presente Marcos Moneta, que en los días previos al torneo de Dubai presentó un cuadro apendicular y debió ser tratado con antibióticos y regresó a Buenos Aires para completar su recuperación y evaluar una posible cirugía.

Quién acompañará al plantel a Ciudad del Cabo pero no jugará es Luciano González, quien sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo durante el encuentro ante Fiji por la fase de grupos de Dubai.

Altas

El plantel ya cuenta con la presencia de Santiago Vera Feld, quien se unió al equipo durante el torneo de Dubai, pero que solamente jugó unos pocos minutos el último partido ante Francia.

Si ingresa en algún encuentro en Ciudad del Cabo, hará su debut con Los Pumas 7´s en el Circuito Mundial Simón Benítez Cruz, medio scrum de CUBA. El jugador viene de disputar recientemente el Sudamericano de Costa Rica.

Otra novedad es la reincorporación a Los Pumas 7´s del cordobés Fernando Luna, el experimentado jugador que ya disputó 229 caps en 49 torneos y marcó 54 tries con el seleccionado.

El último torneo que Fernando Luna disputó con Los Pumas 7´s fue el Beach Rugby de Río de Janeiro, que se jugó a mediados del 2022. Allí, el jugador volvía de recuperarse de una larga lesión que lo había marginado de las canchas y lo hizo perderse los JJOO de Tokio.

Después las altas y bajas, el plantel del seleccionado que dirige Santiago Gómez Cora quedó integrado por: Simón Benítez Cruz, Agustín Fraga, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Alejo Lavayén, Fernando Luna, Juan Manuel Molinuevo, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Franco Rossetto, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

Y el staff liderado por Gómez Cora se compone de la siguiente manera: Leonardo Gravano (assistant coach), Tomás Romero (Manager), Julián Ferraris (Kinesiólogo) y Julián Galarraga (kinesiólogo).

Historiales rivales Ciudad del Cabo

Argentina vs. Nueva Zelanda

Partidos: 94. Triunfos: 12. Derrotas: 81. Empate: 1.

Ultimo partido: victoria por 31-28 en la fase de grupos del seven de Dubai 2022/23.

Argentina vs. Kenia

Partidos: 56. Triunfos: 38. Derrotas: 17. Empate: 1.

Ultimo partido: victoria por 26-7 en la fase de grupos del seven de Hong Kong 2022/23.

Argentina vs. España

Partidos: 21. Triunfos: 18. Derrotas: 3.

Ultimo partido: victoria por 52-7 en la fase de grupos del seven de Los Ángeles 2021/22.