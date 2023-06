Los promocionados tanques “Elementos” y “Flash” llegan a las salas de cine locales

Cuatro nuevas propuestas llegan a los cines rosarinos este jueves. Entre ellas se destaca la animación Elementos, una nueva apuesta de la factoría Disney-Pixar y la anunciada Flash de Andy Muschietti. Además de esos tanques norteamericanos se podrá ver el film argentino de Juan Dickinson El lado salvaje y la película italiana Aspromonte: La tierra de los últimos, de Mimmo Calopresti, que cuenta con las actuaciones de Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte y Francesco Colella.

“Elementos”

Bajo la dirección de Peter Sohn se conoce este jueves la anunciada animación estadounidense de los estudios Disney-Pixar Elementos. La propuesta relata la historia de Ember, una joven de fuego que vive en la Ciudad Elemento, una metrópoli en la que su cultura convive, más o menos en armonía, con personas de agua, tierra y aire. Hija de padres extranjeros, Ember creció con una personalidad dura, desconfiada hacia el resto de los elementos y con una ferocidad que le cuesta mantener a raya. Desde que tiene uso de razón, sabe que heredará el negocio de barrio que a su padre tanto le costó erigir y que es un pilar de la comunidad del distrito de fuego.

Sin embargo, cuando conoce a Wade, un divertido chico de agua del que comienza a enamorarse, las creencias que tiene sobre el mundo en que vive y su propia identidad empiezan a temblar.

Elementos presenta un mundo nuevo pero no por eso extraño. Aunque propone un romance en el centro de la trama, algo inédito en los anteriores 26 largometrajes de la marca, su historia sobre vínculos sentimentales viejos y nuevos, la celebración con humor de la diversidad y la apuesta por tender puentes sobre las diferencias llevan el inconfundible sello emotivo de Pixar.

La propuesta se podrá ver en distintos horarios en los complejos de cines locales Showcase, Hoyts, Cinépolis, Monumental y Del Centro.

“Flash”

Andrés Muschietti dirige la nueva película de la saga Flash, esta vez protagonizada por Ezra Miller que se podrá ver desde este jueves en los cines de la ciudad. El film, que también cuenta con las actuaciones de Ben Affleck, Michael Keaton y Michael Shannon, es una propuesta de aventuras y acción estadounidense en la que “los mundos chocan” cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos que marcaron su pasado y el de su madre. Pero cuando su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, Barry queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado amenazando con la aniquilación, y no hay superhéroes a los cuáles poder recurrir.

Es decir, a menos que Barry pueda sacar a un Batman muy diferente de su retiro y rescatar a un kryptoniano encarcelado, el mundo que se conoce terminará. Pero no sabe si será suficiente.

“La excitación de esta propuesta está en viajar en el tiempo y cambiar algo que salió mal. Pero el camino es el aprendizaje, y Barry está en un lugar en el que todos quieren estar. Fijate lo que hace nuestra mente cuando pasa algo de lo que nos arrepentimos: recreamos la situación en nuestra cabeza para encontrar un final feliz; ese es el viaje en el tiempo, que nuestra cabeza hace y que nosotros nunca lo vamos a poder hacer, pero es una fantasía”, dijo Muschietti, realizador argentino instalado en Hollywood desde hace una década, a la agencia de noticias nacional Télam.

Y sobre los desafíos del rodaje apuntó: “El problema estaba, aunque cuando te ponés a escribir no lo pensás mucho. Hay técnicas, pero cuando llegó el momento, hay muchos planos con doble fotografía. Me di cuenta de que todas las técnicas quedaron obsoletas. Hay una en la que dividís la pantalla, pero tenés que mandar al actor a que se cambie mientras dejás la cámara quieta. Eso es prohibitivo porque estás una hora con los brazos cruzados, sin poder trabajar. Hay otra, Motion Control, que es una máquina que mecaniza los movimientos. Hacés una pasada con el actor, todo queda grabado en la máquina, mandás al tipo a que se cambie y lo ubicás en donde tiene que ir; esto también te hace perder una hora. Todas estas técnicas quedaron obsoletas por el tiempo y porque no liberaban la cámara para moverla todo lo que quería. Flash está filmada con cámara en mano en un 80 por ciento, da vueltas y vueltas alrededor de los personajes; queríamos hacerlo y dimos con una tecnología, que es un escaneo del actor y con uno que se parece. Con las escenas montadas, Ezra (Miller) reactúa el otro personaje con una especie de cámara y eso te permite recrear un personaje digital, pero hiperrealista. Al ser digital, es 3D, y lo podés poner donde quieras, entonces le poníamos el Ezra digital al otro actor. Es complicado, nunca lo había hecho nadie en cine. Pero nos comprometimos y la gente de la compañía lo refinó hasta el final”.

Este tanque cinematográfico se verá en Showcase, Hoyts, Cinépolis, Monumental y Del Centro.

“El lado salvaje”

En El lado salvaje, Clara regresa a una centenaria estancia patagónica con Martina, su pequeña hija, luego de veinte años de ausencia. Allí la espera su papá, Daniel, con el que Clara está distanciado por un viejo e inútil rencor. La estancia ha envejecido como su padre y a los problemas habituales se suma una jauría salvaje que diezma a los rebaños y los acechan. Clara deberá llegar hasta su lado salvaje para salvar a su padre, resolver sus contradicciones y recuperar a su familia. El drama que dirige Juan Dickinson y protagonizan Vanesa González, Osmar Núñez, Lautaro Delgado y Eva Bianco, se verá en el cine público Arteón.

“Aspromonte: La tierra de los últimos”

El drama italiano Aspromonte: La tierra de los últimos de Mimmo Calopresti, otra de las novedades de esta semana, se sitúa a finales de los años 50 en Áfrico, un pequeño pueblo del valle Aspromonte, en la región italiana de Calabria. Allí una mujer muere en el parto porque el médico no llega a tiempo. Ninguna carretera conecta Áfrico con otros pueblos y como resultado de esta tragedia, todos los habitantes de Áfrico, incluyendo los niños, abandonan sus ocupaciones habituales y juntos se lanzarán a construir ellos mismos una carretera.

Giulia, la nueva maestra de escuela, viene del norte de Italia con la misión de enseñar italiano estándar para ayudar a crear cohesión cultural entre Áfrico y el resto del país. Pero se verá obligada a luchar con el mafioso local, Don Totó, que está decidido a mantener al pueblo aislado, y por tanto, bajo su dominio absoluto.

La propuesta que cuenta con las actuaciones de Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte y Francesco Colella se podrá ver en los Cines del Centro.