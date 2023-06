Los pivots la rompieron frente a Puerto Rico y Argentina va por el pasaje mundialista

El seleccionado argentino U16 se impuso este miércoles a Puerto Rico por 68 a 58 y se quedó con el segundo lugar de la zona A del Fiba Américas que se disputa en la ciudad mexicana de Mérida. Ahora enfrentará el viernes a República Dominicana en los cuartos de final en busca del pasaje mundialista.

En el triunfo ante Puerto Rico, el seleccionado nacional contó notables tareas de los internos, con 14 puntos y 9 rebotes de Iván Pratto, 12 y 14 rebotes de Tyler Kropp más 11 y 11 de Joaquín Sarmiento.

Los otros partidos del miércoles fueron Canadá 74 vs. Brasil 56, Uruguay 76 vs. Dominicana 77 y México 53 vs. Estados Unidos 122.

Tras ganarle a México y caer ante Estados Unidos, Argentina fue segundo en el grupo y se acomodó así en cuartos de final para buscar el pasaje al Mundial U17.

El duelo ante Dominicana se jugará a las 15.30, mientras que los otros cruces serán Brasil frente a Puerto Rico, Estados Unidos con Uruguay y Canadá ante México.