Los pibes de Mascherano juegan otra vez en Santiago con la ilusión de sacar pasaje a octavos

El elenco nacional se mide este martes a las 18 con Guatemala en busca del triunfo que le permita sellar la clasificación a la próxima instancia del certamen que lo tiene como organizador. El Jefecito no confirmó el equipo pero podría ir con los mismos que empezaron ante Uzbekistán

Mundial Sub 20

Por otra alegría. El seleccionado argentino Sub 20 de Javier Mascherano va en busca de un nuevo triunfo que asegure su pase a octavos en el Mundial de la categoría que se desarrolla en el país, cuando enfrente a Guatemala, por la segunda fecha del Grupo A. El encuentro se disputará este martes desde las 18 en el mismo escenario donde superó a Uzbekistán en el debut: el moderno estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El turco Halil Umut Meler será el juez principal y se podrá ver por la TV Pública, TyC Sports y DSports.

Argentina empezó el Mundial con el sufrido y ajustado éxito 2-1 frente al campeón de Asia, que lo dejó bien parado en busca del pase a los octavos de final. Un triunfo más implicará su pasaje directo a la siguiente instancia.

Mascherano y su cuerpo técnico consideran que el rival más exigente del grupo ya pasó y el plan es ratificar la idea futbolística en los próximos dos encuentros. El equipo nacional intentará corregir los errores cometidos frente a los uzbecos que pudieron haber costado un empate o la derrota misma.

Los ingresos de Federico Redondo e Ignacio Miramón aportaron mayor equilibrio a un mediocampo que por momentos fue superado. Esa zona de la cancha es donde Argentina exhibe algunos interrogantes. Los “europibes” Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa) y Máximo Perrone (Manchester City) sufrieron ante la presión de Uzbekistán y por momentos quedaron a espaldas de la pelota.

Tanto el ex Central como el ex Vélez necesitan mayor entendimiento y especialmente rodaje. Los minutos suficientes que no lograron aún en sus respectivos clubes, a diferencia de Redondo (Argentinos Juniors), Miramón (Gimnasia) e incluso Gino Infantino (Central).

Una fija son Brian Aguirre y Alejo Véliz, de gran rendimiento en el estreno. Valentín Carboni también jugó un gran partido y difícilmente deje el equipo, al igual que el Colo Barco en el fondo. El resto no tiene ninguno la titularidad asegurada.

Enfrente estará Guatemala, un rival urgido por la victoria para mantener su ilusión mundialista. Los centroamericanos disputaron en el Madre de Ciudades un buen partido frente a Nueva Zelanda, a pesar de la derrota por 1 a 0, con un esquema similar al de Uzbekistán. Una desconcentración en los minutos finales lo dejó con las manos vacías.

El equipo que dirige el mexicano Rafael Loredo se caracteriza por su entrega y en ofensiva tiene como faro al delantero Arquímides Ordoñez, tal vez su jugador más destacado. El arquero titular, Jorge Moreno, finalizó lesionado el partido estreno, retirado en camilla por un golpe en la cabeza y reemplazado por Fausto Delgado. El cuerpo médico del seleccionado bicolor lo tuvo bajo observación y en principio sería de la partida en el Madre de Ciudades.

Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Valentín Barco; Mateo Tanlongo o Ignacio Miramón, Máximo Perrone o Federico Redondo y Valentín Carboni; Brian Aguirre, Agustín Véliz y Matías Soulé. DT: Javier Mascherano.

Guatemala: Jorge Moreno; Andy Domínguez, Mathius Gaitán, Jonathan Franco, Jeshua Urizar y Figo Montaño; Allan Juárez, Néstor Cabrera y Carlos Santos; Daniel Cardoza y Arquímides Ordoñez . DT: Rafael Loredo.

Hora: 18. Estadio: Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía). TV: Pública, TyC Sports, DSports.