Los perjuicios de “una ciencia” al servicio de aumentar la rentabilidad de las empresas

Natalia Concina

En ese tiempo había muy poca información con preocupaciones muy cientificistas como por ejemplo si el gen tal se inserta en este lugar o en otro y cómo deben hacerse las evaluaciones de riesgo, etc. En 1996 aparecen los primeros cultivos transgénicos en Estados Unidos y en la Argentina, pero aquí la población tenía problemas mucho más serios y lo veía sólo como un cambio de tecnología de un sector que ya estaba copado por la industria semillera y de los granos que controlaban toda la cadena.

Sobre cuándo comenzó a interesarse por los transgénicos, Bravo explica: “En 1994 comencé a seguir el Convenio de Biodiversidad que entraba en vigencia y de los muchos temas que aparecían el que me pareció más alarmante fue el de los transgénicos. Porque se estaba debatiendo que haya un protocolo de bioseguridad para controlar a los organismos genéticamente modificados.

La ciencia para el desarrollo tecnológico está financiada por empresas cuyo objetivo es la rentabilidad y no el bien común

En esa última me dijo que teníamos que hacer una asociación de científicos que luche contra los transgénicos y me mandó un borrador que tenía escrito y a los pocos meses se murió. Yo lo sentí como un mandato que me había dejado, había que continuar con su legado. Entonces llamé a Carlos Vicente (que también falleció) y con Damián Verzeñassi y empezamos a hacer circular el documento entre científicas y científicos que sentíamos afines y en el Congreso de Salud Socioambiental de 2015 lanzamos la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina y pedimos que se reconociera al 16 de junio como del Día de la Ciencia Digna en homenaje al nacimiento de Carrasco”.

Lo que llevaría a pensar que no toda ciencia es “digna”. Acerca de esto, Bravo señaló: “Hay mucha gente que piensa que la ciencia es neutral. Entonces cuando se habla de transgénicos, por ejemplo, se plantea que se necesita evidencia científica para tal o cual cosa; pero la ciencia está hecha por seres humanos, y los seres humanos no somos neutrales.

En las últimas décadas hay un aumento de la llamada tecnociencia, que es una ciencia para el desarrollo tecnológico, pero ese desarrollo está financiado por empresas y el problema es que el objetivo de las empresas es la rentabilidad, el lucro, no el bien común, el bienestar o la salud de la humanidad.

Un ejemplo, la técnica Crispr Cas9, que proviene de un descubrimiento maravilloso que es que las bacterias tienen un sistema de autodefensa frente al ataque de determinados virus. Lo que hace esta ciencia corporativa, por ejemplo, es tomar ese conocimiento, tratar de editar genéticamente el amaranto (que es una maleza de la soja) para que no sea resistente al glifosato y poder continuar usando este herbicida.

Por supuesto que no toda la ciencia está en esta línea. Entonces ahí surge la idea de una ciencia digna, que sería una ciencia que está comprometida con la sociedad y la naturaleza.

Acerca de si el Estado debería tener algún rol en este proceso del conocimiento, la científica apuntó: “Yo creo que sí. Idealmente el Estado tendría como fin el bien común; entonces con esa base, debería financiar la investigación científica; planificar el tipo de investigación que necesita el país, es decir, dirigir las políticas de investigación científica. Ahora bien, por supuesto, todo dependerá de quién esté al frente del Estado”.