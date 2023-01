Los once de Miguel: el DT canalla tiene en la cabeza un equipo para el debut

Va tomando forma. Ya hay un claro bosquejo del equipo que tiene en mente Miguel Ángel Russo para el debut del próximo viernes cuando Rosario Central reciba a Argentinos Juniors desde las 19.15 en el Gigante. Para el partido que abrirá el torneo de Primera División, el técnico de Central planea poner en cancha un once similar, en nombres y sistema táctico (5-3-2), al que utilizó en el último partido amistoso que protagonizaron los titulares: el empate 1 a 1 ante la Universidad Católica en Santiago de Chile. Eso sí, la alineación tendría al menos una modificación, Lucas Rodríguez desplazaría a Ismael Cortez. Pero, además, habrá que esperar por Facundo Mallo. El uruguayo, de buena presentación ante Católica, padece una molestia física menor. Si no se repone a tiempo para estar ante los de La Paternal, su lugar sería cubierto por el juvenil Kevin Silva.

El Central de Russo va puliendo detalles para el estreno frente a Argentinos en Arroyito. Mientras aguardan por la recuperación física de Mallo, el equipo que viene utilizando Miguel en los entrenamientos forma con: Gaspar Servio; Damián Martínez, Kevin Silva, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Lucas Rodríguez; Kevin Ortiz, Francis Mac Allister e Ignacio Malcorra; Fabricio Oviedo y Jhonatan Candia.

Si Mallo no llega okey para el debut, también existe la posibilidad de que Russo deje de lado el 5-3-2 y le dé lugar a un 4-4-2. En ese caso, el que podría perder su lugar es el pibe Silva, que con 19 años aún no debutó en primera. Y los candidatos a ingresar en el mediocampo serían Juan Cruz Cerrudo o Luciano Ferreyra. En este caso, el once sería con: Servio: Martínez, Komar, Quintana y Rodríguez; Pupi Ferreyra o Cerrudo, Ortiz, Mac Allister y Malcorra; Oviedo y Candia.

Teniendo en cuenta estos posibles escenarios futbolísticos de cara al comienzo del torneo, en el partido del viernes harían su estreno 2 de los 6 jugadores que llegaron a Arroyito en este mercado: Quintana (35) y Lucas Rodríguez (29). Y también podría hacerlo el uruguayo Mallo (27). Los que aguardarán su chance de debutar desde el banco son: el lateral paraguayo Alan Rodríguez (22), el volante central Agustín Toledo (22), y el delantero Octavio Bianchi (27).