Los médicos nucleados en Siprus van a al paro en rechazo a la oferta salarial

"El porcentaje de aumento, su cuotificación y no contemplar lo perdido en febrero, es insuficiente. Como lo es también no contemplar ninguno de los treinta puntos no salariales que expusimos como sindicato en la paritaria”, señaló Diego Ainsuain titular de Siprus

La negociación paritaria entre el gobierno de Santa Fe y los distintos gremios de la administración pública sigue en conflicto. Este martes se confirmó que Siprus rechazó la propuesta salarial y tanto miércoles como jueves va a haber medidas de fuerza en los distintos centros de salud de la provincia.

Los conflictos entre el gobierno de Santa Fe y los distintos gremios de trabajadores que componen la administración pública siguen en conflicto debido que la oferta de aumento salarial no conforma. Ahora se sumaron los médicos y anunciaron medidas de fuerza para el miércoles y jueves. “La votación expresa lo que planteamos tras la última reunión: el porcentaje de aumento, su cuotificación y no contemplar lo perdido en febrero, es insuficiente. Como lo es también no contemplar ninguno de los treinta puntos no salariales que expusimos como sindicato en la paritaria”, señaló Diego Ainsuain titular de Siprus. No son los únicos: los docentes que tampoco aceptaron la oferta y van al paro, mientras que ATE y UPCN siguen la negociación sin medidas de fuerza.

En simultáneo, la provincia avanza también en una mejora de la propuesta salarial del 33,5% en tres tramos (17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio). Según trascendió, la idea es mejorar el porcentaje de aumento del primer tramo y acortar los demás plazos de pago.

Esto fue confirmado por el propio gobernador Omar Perotti quien reconoció que “siempre hay opciones de seguir mejorando y analizando cómo impacta y cómo hay un sector de incentivos que se puede mejorar o adelantar”.

El objetivo es pulir esta nueva propuesta y, en el caso de que exista consenso suficiente, poder formalizarla primero a los trabajadores estatales que representan a la mayor cantidad de trabajadores que tiene la provincia.