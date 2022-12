“Los juegos Evita”, entre el humor y la memoria, ahora con las patas en la fuente

Los actores y humoristas locales Lala Brillos y Mumo Oviedo, de vasto recorrido en los escenarios rosarinos con propuestas en conjunto o por separado, están de regreso con uno de sus clásicos, Los juegos Evita, una bizarra velada de juegos y liturgia peronista en la que la Abanderada de los Humildes se revela en su versión más punk, muy a la altura de las performances de la popular actriz y conductora radial rosarina.

De este modo, la dupla, que integró los elencos de Proyecto Vestuarios, de Javier Daulte, bajo la dirección de Romina Tamburello, dará a conocer este jueves por la noche en el Centro Cultural Qué Te pasa (QTP) su nuevo espectáculo, Los juegos acuáticos Evita, donde una vez más, Descamisados y Cabecitas Negras, siempre presentes en la platea y dispuestos al juego, se enfrentan como grandes protagonistas de lo que ellos mismos llaman “un bardo lúdico teatral”.

El nuevo espectáculo, una vez más entre el humor y la bandera política, toma como disparador la imagen de los trabajadores refrescándose en la fuente de la icónica Plaza de Mayo del 17 de octubre de 1945 donde, casi sin imaginarlo, lo popular, siempre corrido de la hegemonía dominante de aquellos años, se plantó frente a la mirada pública.

“Este nuevo espectáculo surgió un poco a partir de la demanda del público; en Los juegos Evita la gente la pasa muy bien: se divierte, juega, se corre de la realidad rápidamente, más allá de la bajada de línea política que es clara y contundente y que por momentos te vuelve a traer a la realidad”, planteó Lala Brillos a El Ciudadano acerca de este nuevo material que usa el juego y el entretenimiento como excusa para hablar del peronismo y viceversa, en un momento político de gran tembladeral.

“A partir de esa buena recepción del público de nuestra propuesta, y después de muchas funciones, a Mumo se le ocurrió lo de los Juegos Acuáticos; me mandó un mensaje y lo primero que pensé fue «cómo lo vamos a hacer». Imaginé Los juegos Evita en los clubes, en las piletas, pero no iba por ahí (risas). Mumo ya tenía claro que íbamos a montar una representación, gráfica y viva, de la Fuente de Plaza de Mayo del 45, y ahí se puso en marcha un camino que, con mucho trabajo, llega a este estreno”, contó la actriz y destacada militante feminista acerca de este montaje que cuenta además con un importante dispositivo escénico creado especialmente por Alfredo Freddy Sciarratta, al que la actriz definió como “el gran artista de todas las organizaciones, que pone a dialogar al peronismo con el arte de una manera muy genial; un gran trabajo con un gran nivel de detalle incluso de cuestiones de la que Evita habla en el monólogo y que allí aparecen reflejadas”.

Los juegos evita, en su formato original, surgió como propuesta el año pasado en el marco del ciclo de teatro divergente Kikandilejas, organizado por el bar cultural Kika, para luego concretar una importante gira por diversos espacios de la ciudad que entablaban un diálogo con la bajada que plantea la propuesta.

Así, Lala y Mumo, quien más allá de la dramaturgia y dirección tiene una participación activa a modo de presentador, pasaron el Ateneo Cultural Néstor Kirchner, el QTP y La Popular, del mismo modo que fueron parte del ciclo provincial Rompecabezas en la Plataforma Lavardén, con desmontaje posterior, además de una presentación porteña en el centro cultural La Capitana.

En el mismo sentido, en ese diálogo que el material propone entre el pasado y el presente, la actriz habló del momento político que atraviesa al país dado que el estreno se concreta luego de que se conociera este martes por la tarde la sentencia contra la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner: “Son un montón de sentimientos encontrados; yo soy militante peronista, estuvimos reunidos hasta muy tarde este martes tratando de hacer una catarsis con todo lo que pasó con Cristina. Por momentos siento que se me perdió algo entre el día que viajamos a La Plata (al gran acto popular en el que la vicepresidenta se reencontró con la militancia) y salimos con las pilas recargadas porque sentimos que la de Cristina para el año que viene era una candidatura prácticamente explícita con ese discurso que dio, y el baldazo de agua fría de este martes, después de la sentencia”.

“Haciendo un ejercicio y escuchándola de atrás para adelante te preguntás qué decisión puede tomar si no es esa, la de bajarse. Claramente la Justicia argentina es lo menos y lo más alejado de la democracia que queremos tener”, profundizó.

Y cerró: “La causa Vialidad y todas las causas que rodean a Cristina como también pasa con Milagro Sala, en ese orden de grandes mujeres empoderadas que hicieron cosas importantes por el pueblo, no le deberían afectar sólo a las personas que amamos a estas figuras políticas sino a todo el mundo; somos personas que vemos la realidad pero el pueblo argentino en su totalidad debería saltar y decir no a esta injusticia tremenda que estamos viendo. Es, además, misoginia al ciento por ciento; esto no se lo hubiesen hecho a un hombre, a un vicepresidente varón no lo hubiesen proscripto”.

Para agendar

Lala Brillos y Mumo Oviedo estrenan su nuevo espectáculo, Los juegos acuáticos Evita, donde Descamisados y Cabecitas Negras se vuelven a enfrentar en un bardo lúdico teatral este jueves, a partir de las 21.30, en el Centro Cultural Qué Te Pasa (Richieri 340). Entradas populares. Reservas al 341-6249435