Los casos de dengue en Santa Fe crecieron más del 70%, pero ninguno es de gravedad

El número de personas contagiadas de dengue creció más de un 70 % en la provincia de Santa Fe, al pasar de los 454 reportados la semana pasada a los 783 informados este jueves, pero las autoridades sanitarias indicaron que “no se han registrado casos graves a la fecha”.

La directora de Epidemiología de la provincia, Carolina Cudós, confirmó que el número de casos llegó a 783, incluyendo 11 de pacientes que son residentes en la provincia pero consultaron en otros distritos o el caso inverso.

“Tenemos una circulación viral bastante importante en la provincia, especialmente en el departamento General Obligado, que fue el primero que comenzó con casos, que tiene 724 confirmados”, indicó Cudós en rueda de prensa.

La funcionaria explicó que la mayor parte de los casos se concentra en las localidades de Villa Guillermina y Las Toscas, localidades donde se lleva a cabo un riguroso plan de control.

“Allí se trabaja en forma de barrido, se hace fumigación espacial en toda la calle. Se pasa a primera hora de la mañana y se le pide a la gente que abra sus puertas y ventanas para que el producto ingrese al domicilio”, explicó.

En otros lugares, como Rosario, Santa Fe, Rafaela y Ceres, donde se registran casos pero no hay una circulación viral extensa, “se hace el bloqueo casa por casa, con búsqueda de febriles, el descacharrado y limpieza de todas las casas”.

De todas formas, Cudós indicó que, aunque “siempre hay algún paciente que requiere internación, ya sea por presentar muchos síntomas o por tener algún signo de alarma, no hemos tenido casos de dengue graves a la fecha”.

Hasta el momento el dengue está presente en nueve de los 19 departamentos en que se divide la provincia: General Obligado (724 casos), Rosario (7), 9 de Julio (13), La Capital (9), Castellanos (8) San Cristóbal (6) y Vera (3), Las Colonias (1) y San Javier (1).

El Ministerio de Salud provincial informó además que no se registraron nuevos casos de Fiebre Chikungunya, por lo que siguen siendo dos los pacientes, de Rosario y Santa Fe, en ambos casos con antecedentes de viaje y siguiendo tratamiento ambulatorio.

Primeros casos autóctonos en Rosario

La Municipalidad de Rosario, a través del Sistema Municipal de Epidemiología confirmó los primeros dos casos de dengue autóctono en la ciudad este año, uno en barrio Industrial (distrito Noroeste) y otro en barrio Arroyito (distrito Norte).

El primero de los casos corresponde a una paciente, de 37 años, que comenzó con síntomas de la enfermedad, se realizaron los controles correspondientes y posteriormente se confirmó el diagnóstico. El segundo de los casos se trata de una paciente embarazada quien comenzó con fiebre y dolor lumbar, posteriormente se confirmó la enfermedad. Actualmente, ambas transitan la enfermedad con buena evolución clínica. Además, hay 8 casos importados de la enfermedad.

Ante los 10 casos de dengue (importados y autóctonos) y en un trabajo conjunto entre distintas áreas municipales (salud pública, control de vectores, control urbano, defensa civil y modernización, entre otras), realizaron el bloqueo de 9 manzanas en las zonas donde se detectaron los casos índice, fumigación intra-peridomiciliaria y espacial, búsqueda de febriles, y acciones epidemiológicas.

Durante los bloqueos se visitaron un total de 850 viviendas, de las cuales se fumigaron un 35%, además de la fumigación espacial (de todo el sector). Cabe aclarar que en estas visitas se encontraron 4 casos febriles con diagnóstico no compatible con dengue.

Recomendaciones

La Municipalidad recuerda que el descacharrado, el uso de repelente y la limpieza de reservorios de agua son acciones efectivas para eliminar las larvas y el mosquito aedes aegypti, transmisor de la enfermedad. Además, las autoridades sanitarias expresaron su preocupación por la situación epidemiológica del dengue en Brasil, Paraguay y en el norte de la provincia de Santa Fe, que ya impacta en Rosario.

¿Cómo prevenir la aparición del mosquito?

En el interior de casa:

Mantener limpios y ordenados los espacios.

Mantener los ambientes libres de mosquitos utilizando espirales, pastillas o insecticidas o sahumar con plantas secas encendidas (como romero, eucalipto, alcanfor o menta).

Colocar telas metálicas o tejidos mosquiteros en puertas y ventanas.

Utilizar repelentes comerciales (de extra duración dado la menor frecuencia en que debe aplicarse), biorepelentes o repelentes caseros (se pueden utilizar siempre y cuando no haya un brote epidémico).

Revisar elementos que acumulen agua como por ejemplos floreros. En este caso, se puede cambiar el agua por arena húmeda.

Reutilizar, reciclar o reducir residuos sólidos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos (por ejemplo: envases de alimentos y bebidas no retornables, etc.)

En el patio o jardín:

Vaciar baldes y latas para que no se acumule agua en ellos.

Tapar las botellas con o sin agua.

Poner bajo techo las cubiertas de neumáticos.

Mantener tapados los tanques de agua.

Limpiar diariamente los bebederos de animales (vaciarlos, cepillarlos y volverlos a llenar).

También se recomienda mantener el césped cortado y las plantas podadas, usar de repelente corporal y espirales, así como también el uso de vestimenta clara al momento de realizar actividades recreativas o deportivas en espacios verdes.

Síntomas:

Fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones.

Náuseas y vómitos.

Cansancio intenso.

Aparición de manchas en la piel.

Picazón y sangrado de nariz y encías.

Ausencia de tos y congestión.