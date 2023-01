Los cadetes de Pedidos Ya no entregan hasta la medianoche del sábado en reclamo de mejoras laborales

Tarea de riesgo, bajos ingresos y falta de reconocimiento como trabajadores. Reclamos de larga data que la empresa de la plataforma no escucha

Para no dormirse con la cena… y ser solidarios. Los trabajadores de Pedidos Ya no prestan servicios hasta las 24 de este sábado como medida de protesta en todo el país, Rosario incluida, por reclamos salariales.

La protesta fue decidida por los cadetes referenciados en la Asociación Repartidores Independientes de Rosario (Arir), y es ante la falta de respuesta de la plataforma a reiterados pedidos de mejora de las condiciones en las que operan, ya que la empresa que gestiona la aplicación no los reconoce como trabajadores.

Los en definitiva trabajadores, aunque no sean contratados como tales, apuntan a conseguir mejores condiciones laborales por el arriesgado trabajo que prestan a cambio. Los cadetes reciben en promedio 30 pesos por kilómetro recorrido y 150 el servicio básico. El exiguo ingreso, recalcan, no cubre el peligro de la tarea ni los gastos a su cargo que la compañía no les reconoce en caso de incidentes.

Los cadetes de Rosario se concentran en la plaza San Martín, de allí marcharán por Córdoba hasta Paraguay, y por último hasta Pellegrini y Corrientes.