Los caballeros de la angustia lo hicieron otra vez: gran triunfo de Sportsmen sobre Sionista

Caballeros de la angustia, aventureros en la cornisa, expertos en coquetear con el peligro. Sportsmen hilvanó una serie de victorias agónicas cuyo último eslabón se sumó anoche con el 69 a 67 en el Figna ante Sionista de Paraná y lo dejó a las puertas de concretar la hazaña de quedarse con el cuarto lugar de la zona 1 de la región Litoral de la Liga Federal y así evitar el primer play in de la postemporada. Claro que deberá aguardar una mano de Provincial, que visita a Almagro este viernes por la noche en el cierre de la fase regular. Ahí Sportsmen sabrá si será cuarto o quinto.

Pero más allá del puesto final que ocupe de cara a las eliminatorias, la realidad de este Sportsmen contrasta de manera radical con la que vivía allá a inicios de abril, tras perder ante El Tala y caer a récord de 3-7. Desde allí los dirigidos por Cristian Le Bihan construyeron una racha de cinco triunfos contra sólo una derrota (de visita ante Paracao) y ganaron una confianza cimentada en el coraje, temple y una cuota de fortuna (siempre importante) para los finales cerrados.

Las radiografías de los juegos son calcadas, triple que aparenta liquidar el pleito, libres errados que le abren una puerta al rival y agónica salvación para festejar. ¿No sabe ganar sin sufrir? Parece que no, pero qué importa.

El choque ante Sionista fue un mano a mano por la chance de ser cuarto, ante un elenco que se potenció con Scacchi y Hure, y que planteó una muy inteligente defensa de doble y triple marca para anular a Boixader y dejar al local sin referencia interior.

Sin embargo, a Sionista tampoco le sobraron variantes ofensivas y el primer cuarto se fue escapando entre errores, tiros errados y paridad en el marcador.

La grave lesión de Nacho Bertrán (rotura de ligamentos) se sumó a la de Augusto Torres (fractura de clavícula) y dejó a Martín Allende al comando de la base con la colaboración de Diego Foradori, pero Sportsmen se las arregló para trasladar con solvencia.

Al dominio de Hure cerca del cesto, el Verde le opuso una ráfaga de Traglia y cuando Vesco arriesgó con el recambio, Sportsmen tuvo un rato de furia y se escapó a diez. Impensado para el contexto de un partido horrendo pero parejo. Sin embargo, esa distancia no duró porque Hure volvió al rectángulo y puso a cinco a la visita.

Las penumbras de juego le abrieron una única salvación al partido desde el costado emotivo: la paridad llevaría al duelo a final cerrado de manera inexorable.

Los nervios se incrementaron, las protestas también, los errores se multiplicaron, pero Sportsmen no dudó. Con sus carencias a cuesta, fue con confianza y halló en Cingolani la carta de gol que necesitaba. La daga de Chingo estalló el partido para el 69 a 65.

Pero faltaba sufrir, con el descuento de Sionista, con una pelota que rebotó en Traglia pero los jueces vieron al revés (la cámara no pudo corregir la situación por el tipo de plano), con los libres fallados, y con la última del partido, desesperada pero a tiempo.

Después llegó otra vez el festejo, a bajarse de la cornisa, a cambiar la angustia por el placer una vez alejado el peligro. Ya está quinto y puede ser cuarto cuando un mes atrás era penúltimo.

SÍNTESIS

SPORTSMEN 69: Martín Allende 6, Gregorio Traglia 10, Manuel Calderón 5, Joaquín Zapata 2, Nicolás Boixader 7 (fi), Jeremías Cardona 11, Joaquín Cingolani 18, Santiago Escobar 2, Octavio Parizzia 8, Diego Foradori 0, Salvador Buetto, Martín Munich. DT: Cristian Le Bihan

SIONISTA 67: Arik Levin 7, Nicolás Guaita 18, Jeremías Salvatelli 5, Juan Cruz Scacchi 8, Daniel Hure 17 (fi), Conrado Zapata 4, Alfredo Lucente 2, Franco González 3, Dante Rewes 1, Alejo Cardoso 2, Exequiel López Kunzi, Marcos Acevedo. DT: Santiago Vesco

ESTADIO: Alfredo Figna

ÁRBITROS: Alejandro Araujo y Valentín Soldano

PARCIALES: 18/16, 35/30 y 53/48

LO QUE RESTA

Caova recibirá este jueves desde las 21 a Olimpia de Paraná en el anteúltimo duelo de la fase regular de la zona 1 de la región Litoral de la Liga Federal. Olegario ya es noveno con marca de 2-13, mientras que Olimpia acumula récord de 6-9. El viernes Almagro de Esperanza frente a Provincial.

LA TABLA

Provincial 13-2

Santa Paula 11-5

Paracao 9-7

Sportsmen 8-8

Almagro 7-8

Sionista 7-9

El Tala 7-9

Olimpia 6-9

Caova 2-13

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. 7° (zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. 6° (zona 2)

Play in 3- 5° (zona 2) vs. 9° (zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.